Honor Play 60 ve Play 60m tanıtıldı: Orta segmentte güçlü batarya ve uygun fiyat

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Honor, yeni Play 60 ve Play 60m modelleriyle orta segmentte iddialı bir çıkış yaptı. Aynı donanıma sahip olan bu iki telefon, tasarım detayları ve fiyat seçenekleriyle birbirinden ayrılıyor.

Her iki modelde de MediaTek’in Dimensity 6300 işlemcisi yer alıyor. Günlük kullanım için yeterli performans sunan bu sekiz çekirdekli işlemciye, ARM G57 MC2 grafik birimi eşlik ediyor. Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 arayüzüyle çalışan telefonlar, 6.61 inç büyüklüğünde ve 1604 x 720 piksel çözünürlükte LCD ekran taşıyor. Ekran, 1010 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor ve göz yormayan görüntüleme modları da sunuluyor.

Kamera tarafında 13 MP’lik ana kamera ile gelen modeller, ön yüzde 5 MP’lik bir selfie kamerası taşıyor. Video tarafında ise her iki kamera da 1080p çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Gece modu, HDR ve çift görüntü gibi işlevlerle kamera özellikleri desteklenmiş.

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Pil kapasitesi dikkat çekici: 6000 mAh’lik batarya, 15W kablolu şarj desteğiyle geliyor. Ayrıca IP64 sertifikası sayesinde toza ve sıçramalara karşı koruma sağlıyor. Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Güvenlik konusunda ise yüz tanıma, uygulama kilidi ve ödeme koruma özellikleri öne çıkıyor.

Honor Play 60, 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğiyle yaklaşık 165 dolardan, 8 GB RAM ve 256 GB modeliyle ise 192 dolardan satışa sunuluyor. Play 60m’in fiyatları ise 6/128 GB için 233 dolar, 8/256 GB için 302 dolar ve 12/256 GB için 356 dolar seviyesinde. Renk seçenekleri arasında siyah, beyaz ve altın tonları yer alıyor.

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Honor Play 60 ve Play 60m tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı