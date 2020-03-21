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    Honor Play 9A'nın render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

    Huawei bünyesinde faaliyet gösteren Honor'un, yakın bir zamanda piyasaya sürmeye hazırlandığı Play 9A akıllı telefon modelinin render görüntüleri ve teknik detayları gün yüzüne çıktı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Honor Play 9A'nın render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı
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    Huawei'nin alt markası Honor yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Honor Play 9A adlandırılan cihazın, render görüntüleri ve teknik detayları sızdırılmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Altı kamera ile gelen Huawei P40 Pro PE'nin sensör özellikleri belli oldu"

    Orta segmente yeni alternatif

    Sızdırılan yüksek kaliteli basın görsellerindeki cihaz siyah, yeşil ve mavi renk seçeneklerine sahip. Honor Play 9A modelinin arka panelinde 13MP + 2MP'lik çift arka kamera kurulumunun olduğu belirtilirken, kamera modülünün yan tarafında ise bir parmak izi tarayıcının olduğunu görüyoruz. 6.3 inçlik IPS FHD+ ekrana sahip olan akıllı telefonun su damlası çentiğinde ise 8MP'lik ön kamera sensörü yer alıyor.

    MediaTek Helio P35 yonga seti üzerine inşa edilen Honor Play 9A'nın diğer özellikleri arasında 4GB RAM, 64/128GB depolama alanı, 10W şarj desteği ve 5.000 mAh kapasiteli pil bulunduğunu da belirtelim. Kutudan Android 10 tabanlı Magic UI 3.0 arayüzü ile çıkacak olan cihazın hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ve ne zaman tanıtılacağı ise henüz açıklanmış değil.



    https://pricebaba.com/blog/honor-play-9a-design-specifications-features-exclusive Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    spencermila (Hasan Saltık) 14 sa.
    yani elli bin tane bir birine benzeyen model cıkarmak neyin nesidir artık üst telefonla alt telefon arasında birşey kalmadı gibi...
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