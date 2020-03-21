Honor Play 9A'nın render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

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Huawei'nin alt markası Honor yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Honor Play 9A adlandırılan cihazın, render görüntüleri ve teknik detayları sızdırılmış durumda.

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Orta segmente yeni alternatif

Sızdırılan yüksek kaliteli basın görsellerindeki cihaz siyah, yeşil ve mavi renk seçeneklerine sahip. Honor Play 9A modelinin arka panelinde 13MP + 2MP'lik çift arka kamera kurulumunun olduğu belirtilirken, kamera modülünün yan tarafında ise bir parmak izi tarayıcının olduğunu görüyoruz. 6.3 inçlik IPS FHD+ ekrana sahip olan akıllı telefonun su damlası çentiğinde ise 8MP'lik ön kamera sensörü yer alıyor.

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MediaTek Helio P35 yonga seti üzerine inşa edilen Honor Play 9A'nın diğer özellikleri arasında 4GB RAM, 64/128GB depolama alanı, 10W şarj desteği ve 5.000 mAh kapasiteli pil bulunduğunu da belirtelim. Kutudan Android 10 tabanlı Magic UI 3.0 arayüzü ile çıkacak olan cihazın hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ve ne zaman tanıtılacağı ise henüz açıklanmış değil.

https://pricebaba.com/blog/honor-play-9a-design-specifications-features-exclusive

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