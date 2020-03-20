Altı kamera ile gelen Huawei P40 Pro PE'nin sensör özellikleri belli oldu

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Geçtiğimiz gün Huawei'nin 26 Mart tarihinde tanıtacağı P40 ve P40 Pro akıllı telefonların yüksek kaliteli renderları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise P40 Pro PE (Premium Edition) olarak adlandırılan cihazın tüm kamera özellikleri sızdırıldı.

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P40 serisinin en gözde modeli olacak

Yayınlanan bilgilere göre Huawei P40 Pro PE'nin ekranında çift selfie kamerası yer alacak. 32MP çözünürlük sunacak olan ön kamera modülünde, yüz tanıma sisteminde kullanılacak olan ToF 3D derinlik sensörünün de mevcut olacağını belirtelim. Dört sensörden oluşan arka panelde ise Maksimum f / 1,8 diyafram açıklığına, faz algılamalı otomatik odaklama ve OIS optik görüntü sabitleme sistemine sahip 52 megapiksel ana kamera yer alacak.

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Buna ek olarak P40 Pro PE'nin arka kamera kurulumunda, 40MP ultra geniş açı, 10x optik zoom ve OIS sunan periskop modülü, 3x optik zoom, OIS, otomatik odaklama sunan 8MP telefoto lens ve ToF 3D derinlik sensörüne yer verilmiş. Cihazın beşinci nesil mobil ağları, 12 GB RAM'i ve 512GB kapasiteli bir depolama birimini destekleyen Kirin 990 5G işlemci ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca akıllı telefonun 3160 × 1440 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik OLED ekranı olacak. Akıllı telefonun satış fiyatının ise 1.199 - 1.299 euro arasında olması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2020/03/20/huawei-p40-pro-pe-another-camera-leak-with-all-details/

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