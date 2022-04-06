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Geçtiğimiz yıl Honor V7 Pro modeli ile karşımıza çıkan Honor, bu yıl Mayıs ayında yeni tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre Dimensity 9000 serisi bir işlemciden güç alacak olan yeni Honor tablet, Honor'un Mayıs etkinliğinde gözler önüne sürülecek.

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Honor'un yeni tableti Mayıs'ta geliyor

Honor, Mayıs ayı için bir etkinlik planlıyor. Bu etkinlikte bir çok ürün tanıtması beklenilen Honor'un tanıtacağı modeller arasında bir tablet de bulunuyor. Muhtemelen şirketin amiral gemisi tablet modeli olacak olan bu teblet, Dimensity 9000 ailesinden güçlü bir işlemciyi kullanacak.

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2022'de satılan tabletler için referans niteliğinde olması beklenilen yeni Honor tabletin, gerçekten performanslı olacağı söyleniliyor. Ek olarak yine aynı etkinlikte bir dizüstü bilgisayar modelini de tanıtacak olan Honor, bu bilgisayarı Honor MagicBook ailesine dahil edecek. Cihazın içerisinde ise 12. Nesil Intel veya Ryzen 6000 serisi işlemciler bulunacak.

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Honor'un yeni tableti Dimensity 9000 serisi işlemci kullanacak