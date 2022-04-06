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    Honor'un yeni tableti Dimensity 9000 serisi işlemci kullanacak

    Honor'un Mayıs ayında tanıtacağı yeni tablet modeli MediaTek Dimensity 9000 serisi bir işlemciden güç alacak. İşte Honor'un Mayıs ayında tanıtacağı yeni ürünleri.
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    Honor'un yeni tableti Dimensity 9000 serisi işlemci kullanacak
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    Geçtiğimiz yıl Honor V7 Pro modeli ile karşımıza çıkan Honor, bu yıl Mayıs ayında yeni tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre Dimensity 9000 serisi bir işlemciden güç alacak olan yeni Honor tablet, Honor'un Mayıs etkinliğinde gözler önüne sürülecek.

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    Honor'un yeni tableti Mayıs'ta geliyor

    Honor, Mayıs ayı için bir etkinlik planlıyor. Bu etkinlikte bir çok ürün tanıtması beklenilen Honor'un tanıtacağı modeller arasında bir tablet de bulunuyor. Muhtemelen şirketin amiral gemisi tablet modeli olacak olan bu teblet, Dimensity 9000 ailesinden güçlü bir işlemciyi kullanacak.

    Honor'un yeni tableti Dimensity 9000 serisi işlemci kullanacak
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    2022'de satılan tabletler için referans niteliğinde olması beklenilen yeni Honor tabletin, gerçekten performanslı olacağı söyleniliyor. Ek olarak yine aynı etkinlikte bir dizüstü bilgisayar modelini de tanıtacak olan Honor, bu bilgisayarı Honor MagicBook ailesine dahil edecek. Cihazın içerisinde ise 12. Nesil Intel veya Ryzen 6000 serisi işlemciler bulunacak.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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