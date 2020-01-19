Honor, V30 serisine bir model daha eklemeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör

Piyasaya sürülmesiyle beraber çok sayıda satışı gerçekleşen ve beğenileri toplayan Honor'un akıllı telefonları V30 ve V30 Pro, biraz daha alt özelliklere sahip olacak yeni bir modelin ekibe dahil olacağı günü bekliyor. Honor, TENAA'da MOA-AL00 model adıyla yeni bir telefonunu listeliyor. Listelenen telefonun ortaya çıkan bazı özellikleri bu telefonun V30 Lite olacağı iddialarını destekliyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Internet Explorer'ın güvenlik açığı olduğunu doğruladı"

Listeye göre, akıllı telefonun ön tarafında su damlası çentiği bulunan 6,3 inç ekran bulunuyor. 159.07mm × 74.06mm × 9.04mm ölçülerinde olacak telefonun 4900 mAh gibi iddialı büyüklükte bir bataryası olacak. Listede hızlı şarj hakkında bilgi bulunmuyor.

Tasarıma gelince, ortaya çıkan görüntüler dikdörtgen şeklindeki bir arka kamera tasarımını gösteriyor. Telefonun LED flaş eşliğinde en az iki kameraya sahip olacağı görülüyor. Arka tasarımda parmak izi sensörünün görünmüyor oluşu acaba ekran altı sensörüne mi sahip olacağı sorusunu akıllara getiriyor.

https://www.gsmarena.com/new_honor_handset_gets_certified_likely_a_v30_lite-news-41099.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.