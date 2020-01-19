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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor, V30 serisine bir model daha eklemeyi planlıyor

    Huawei çatısı altında bulunan akıllı telefon üretici Honor, V30 ve V30 Pro modellerinin çok tutulmasıyla beraber seriye V30 Lite adında bir model daha ekleyeceğe benziyor.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Honor, V30 serisine bir model daha eklemeyi planlıyor
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    Piyasaya sürülmesiyle beraber çok sayıda satışı gerçekleşen ve beğenileri toplayan Honor'un akıllı telefonları V30 ve V30 Pro, biraz daha alt özelliklere sahip olacak yeni bir modelin ekibe dahil olacağı günü bekliyor. Honor, TENAA'da MOA-AL00 model adıyla yeni bir telefonunu listeliyor. Listelenen telefonun ortaya çıkan bazı özellikleri bu telefonun V30 Lite olacağı iddialarını destekliyor.

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    Listeye göre, akıllı telefonun ön tarafında su damlası çentiği bulunan 6,3 inç ekran bulunuyor. 159.07mm × 74.06mm × 9.04mm ölçülerinde olacak telefonun 4900 mAh gibi iddialı büyüklükte bir bataryası olacak. Listede hızlı şarj hakkında bilgi bulunmuyor.

    Tasarıma gelince, ortaya çıkan görüntüler dikdörtgen şeklindeki bir arka kamera tasarımını gösteriyor. Telefonun LED flaş eşliğinde en az iki kameraya sahip olacağı görülüyor. Arka tasarımda parmak izi sensörünün görünmüyor oluşu acaba ekran altı sensörüne mi sahip olacağı sorusunu akıllara getiriyor.



    https://www.gsmarena.com/new_honor_handset_gets_certified_likely_a_v30_lite-news-41099.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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