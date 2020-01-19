Microsoft, Internet Explorer'ın güvenlik açığı olduğunu doğruladı

Tam Boyutta Gör

Microsoft, desteklenen tüm Windows sürümlerinin, artık güvenlik güncelleştirmelerini almayacak Windows 7 de dahil olmak üzere, tarayıcının kurulu olduğu tüm cihazarda sıkıntılar oluşturabilecek bir Internet Explorer güvenlik açığı olduğunu doğruladı. Microsoft yayınladığı yazıda geçici çözümlere yer verirken henüz tam olarak bu açığın nasıl giderileceğine dair bir planlarının olmadığını belirtti.

Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar, güvercin kanatlara sahip drone yaptılar"

Güvenlik açığı, Internet Explorer'ın belleği işleme biçiminde bulunmuştur. Microsoft yayınladığı yazısında, bir bilgisayar korsanının, bir kullanıcıyı kötü amaçlı bir web sitesi açması için arama sorgusu veya e-posta ile gönderilen bir bağlantıdan kandırabileceğini ve etkilenen bir bilgisayarda kötü amaçlı kod çalıştırmak gibi bir açık olduğunu belirtmiştir. Başarılı olan bilgisayar korsanlarının, kullanıcılar kadar yetkiye sahip olduğu söyleniyor.

Yazıda bu açıktan şimdiye kadar etkilenen tarayıcı ve Windows sürümleri yer alıyor. Windows 10, Windows 8.1 ve son zamanlarda güncelleme desteği durdurulan Windows 7'nin tüm sürümlerinde çalışan Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 ve Internet Explorer 11 bu güvenlik açığından etkilenmiştir.

https://www.engadget.com/2020/01/18/microsoft-to-fix-internet-explorer-security-flaw/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.