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    Microsoft, Internet Explorer'ın güvenlik açığı olduğunu doğruladı

    Microsoft, Internet Explorer'ı etkileyen bir güvenlik açığının şu anda bilgisayar korsanları tarafından kullanıldığını ancak düzeltmek için henüz bir planı olmadığını doğruladı.
    3 gün
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    Tarayıcılar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Internet Explorer'ın güvenlik açığı olduğunu doğruladı
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    Microsoft, desteklenen tüm Windows sürümlerinin, artık güvenlik güncelleştirmelerini almayacak Windows 7 de dahil olmak üzere, tarayıcının kurulu olduğu tüm cihazarda sıkıntılar oluşturabilecek bir Internet Explorer güvenlik açığı olduğunu doğruladı. Microsoft yayınladığı yazıda geçici çözümlere yer verirken henüz tam olarak bu açığın nasıl giderileceğine dair bir planlarının olmadığını belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar, güvercin kanatlara sahip drone yaptılar"

    Güvenlik açığı, Internet Explorer'ın belleği işleme biçiminde bulunmuştur. Microsoft yayınladığı yazısında, bir bilgisayar korsanının, bir kullanıcıyı kötü amaçlı bir web sitesi açması için arama sorgusu veya e-posta ile gönderilen bir bağlantıdan kandırabileceğini ve etkilenen bir bilgisayarda kötü amaçlı kod çalıştırmak gibi bir açık olduğunu belirtmiştir. Başarılı olan bilgisayar korsanlarının, kullanıcılar kadar yetkiye sahip olduğu söyleniyor.

    Yazıda bu açıktan şimdiye kadar etkilenen tarayıcı ve Windows sürümleri yer alıyor. Windows 10, Windows 8.1 ve son zamanlarda güncelleme desteği durdurulan Windows 7'nin tüm sürümlerinde çalışan Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 ve Internet Explorer 11 bu güvenlik açığından etkilenmiştir.



    https://www.engadget.com/2020/01/18/microsoft-to-fix-internet-explorer-security-flaw/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    nick bırakmamışsınız lan 3 gün yeni yorumcu en beğenilen
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    DH Misafiri 2 gün
    Arkadaşa ağzının payını verirsin, gider ve bir daha yazmaz ama ben de senin gibilerin tutumlarından, agresifliğinden bıktım, bu ne olacakk peki? Senin gibiler de bitmiyor ki. Gören de diyecek MIcrosoft babasının şirketi, onu savunuyor.
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    Ambarad 3 gün
    Klasik Microsoft. Ne zaman herhangi bir ürününün yenisi çıkar, önceki ürününden soğutmaya çalışır. W7 çıktı XP'yi gömdüler, W8.1 çıktı W7'yi gömdüler. Şimdi yeni Edge çıkmışken "IE de güvenlik açığı var en iyisi Edge'e geçin" diyecekler tabii. Politikaları bu.
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    kuasudba 3 gün yeni yorumcu
    windows 10 = çöp
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    Rachsuchtig 3 gün
    Anlamiyorum! Zaten Windows 10'da edge tarayicisi yüklü geliyor neden bir de IE var ki. Windowsta her seyden 2 tane var galiba. Sistem ayarlari bile 2 kere farkli sekillerde var aslinda
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    smart1978 3 gün Rachsuchtig
    Ayni seyleri yazmaktan sanirim size denk gelmekten de biktim :)

    Windows ta herseyden 2 tane yok! Aslidna temel seyler icin dokunmatik kolay erisim icin 2 tane var gibi gozukuyor. Bircok gelismis detayli ozellikler secenekler ayarlar zaten klasik arayuzdedir keza :)

    Misal : Dokunmatik ekran ile masaustunde sag tusa basmak ile fare ile sag tusa basmak arayuzu bile farkli. Dokunmatik arayuzden yapilirsa daha genis dokunmatik parmak vs ideal genislikte olmaktadir . Yani olayin ozunde dokunmatik arayuze de hizmet edilmesi konforu icindir . Yadirgamanizin gerekcesi temel bilgilerdne bihaber olmaniz :) .
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    esmerbuyucu 2 gün Rachsuchtig
    Çünkü sadece IE ile çalışan siteler var, bu yüzden.
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    Godolphin 3 gün
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    nick bırakmamışsınız lan 3 gün yeni yorumcu en beğenilen
    bu rahatlıktan istiyorum ya
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    smart1978 3 gün
    Chromium tabanli yeni EDGE internet tarayicisi stabil surumu yayinlanmisti ona gecmek akillica olacaktir :) .
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    1208 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

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