Honor V40 serisi gelecek ay tanıtılıyor

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Huawei’nin ABD ambargoları nedeniyle elinden çıkarmak zorunda kaldığı Honor markası yol haritasındaki ürünleri tanıtmaya devam ediyor. Honor V40 akıllı telefon serisi gelecek ay resmiyet kazanacak.

Honor V40 neler sunacak?

Daha önce sızan bilgilerde YORK kod adlı Honor V40 serisinin 3 farklı modelden oluşacağı gündeme gelmişti. 4 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan Dimensity 1000+ yonga seti hepsinde ortak.

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Honor V40 modelinde düz AMOLED ekran 90Hz tazeleme hızı sunuyor. 64MP Sony arka sensör telefoto ve derinlik sensörleri ile destekleniyor. Ayrıca OIS desteği de var. 4200mAh kapasiteli batarya ise 40W hızlı şarja sahip. Başlangıç fiyatı ise 470$.

Honor V40 Pro modelinde 90Hz kavisli AMOLED ekran, aynı arka kamera dizilimi, çift OIS desteği, çift ön kamera, 4300mAh kapasiteli batarya, 40W hızlı şarj yer alıyor ve 570$ başlangıç fiyatı mecvut.

Honor V40 Pro+ modelinde ise 120Hz AMOLED ekran, 48MP OmniVision f/1.3 ana sensör, 4200mAh kapasiteli batarya, 66W hızlı şarj şeklinde özellikler yer alıyor. Başlangıç fiyatı ise 710$. Honor V40 serisinin 12 veya 13 Ocak itibariyle resmiyet kazanacağı iddia ediliyor.

https://www.gsmarena.com/honor_v40_launch_date_120hz_screen-news-46893.php

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