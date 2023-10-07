Amazfit Active hafif gövdesiyle duyuruldu

Tam Boyutta Gör Amazfit Active akıllı saat modeli hafiflik arayan ancak belirli özelliklerden de vazgeçmek istemeyen tüketicileri hedefliyor. Uzun kullanım süresi ve GPS oldukça hafif bir kasada bir araya getirilmiş.

Amazfit Active özellikleri ve fiyatı

Ekran: 1.75 inçlik AMOLED ekran

Kasa: 5ATM dayanıklılık

Ağırlık: 24g

Batarya: 14 güne kadar kullanım

GPS: Var

Fiyat: 151$

Amazfit Cheetah Square tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Amazfit Active biraz daha hafifliğe odaklanan ancak dayanıklı bir akıllı saat olmuş. Buna rağmen batarya 14 güne kadar kullanılabiliyor. Nabız, kandaki oksijen, stres, uyku döngüsü gibi değerleri takip edebilen saat GPS ve GLNSS ile bağımsız olarak güzergâh belirleyebiliyor. GPS açık 16 saat kullanılabilen Amazfit Active modeli Aliexpress üzerinde satışa başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.