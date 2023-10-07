Amazfit Active hafif gövdesiyle duyuruldu

Amazfit Active özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 1.75 inçlik AMOLED ekran
- Kasa: 5ATM dayanıklılık
- Ağırlık: 24g
- Batarya: 14 güne kadar kullanım
- GPS: Var
- Fiyat: 151$
Amazfit Active biraz daha hafifliğe odaklanan ancak dayanıklı bir akıllı saat olmuş. Buna rağmen batarya 14 güne kadar kullanılabiliyor. Nabız, kandaki oksijen, stres, uyku döngüsü gibi değerleri takip edebilen saat GPS ve GLNSS ile bağımsız olarak güzergâh belirleyebiliyor. GPS açık 16 saat kullanılabilen Amazfit Active modeli Aliexpress üzerinde satışa başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.