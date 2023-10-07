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    Amazfit Active hafif gövdesiyle duyuruldu

    Amazfit Active akıllı saat modelinde 1.75 inçlik AMOLED ekran, 14 güne kadar kullanım, GPS, GLNSS, 24g ağırlık, 5ATM dayanıklılık gibi özellikler yer alıyor     
    Amazfit Active özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Amazfit Active akıllı saat modeli hafiflik arayan ancak belirli özelliklerden de vazgeçmek istemeyen tüketicileri hedefliyor. Uzun kullanım süresi ve GPS oldukça hafif bir kasada bir araya getirilmiş.

    Amazfit Active özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: 1.75 inçlik AMOLED ekran
    • Kasa: 5ATM dayanıklılık
    • Ağırlık: 24g
    • Batarya: 14 güne kadar kullanım
    • GPS: Var
    • Fiyat: 151$

    Amazfit Active biraz daha hafifliğe odaklanan ancak dayanıklı bir akıllı saat olmuş. Buna rağmen batarya 14 güne kadar kullanılabiliyor. Nabız, kandaki oksijen, stres, uyku döngüsü gibi değerleri takip edebilen saat GPS ve GLNSS ile bağımsız olarak güzergâh belirleyebiliyor. GPS açık 16 saat kullanılabilen Amazfit Active modeli Aliexpress üzerinde satışa başladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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