Honor X10 Max ve X10 Pro geliyor

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Geçtiğimiz ay orta sınıf X10 modelini piyasaya süren Honor şimdi de aynı seri kapsamında iki yeni akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre şirket yakında Honor X10 Max ve Honor X10 Pro'ya resmiyet kazandıracak.

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Çinli mikro blog sitesi Weibo aracılığıyla sızdırılan bilgilere göre ilk etapta X10 Max modeli gelecek. Daha sonrasında ise X10 Pro tüketicilere sunulacak. İstihbarat son derece sağlam bilgiler paylaşan Çinli bir duyumcudan geldi.

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X10 Pro üst sınıf özelliklerle donatılacak

Honor X10 Max, adından da anlaşılacağı gibi 7.09 inç boyutunda büyük bir ekran taşyacak. Cihazın mecvut Honor 8X Max ve Honor Note 10'un halefi olacağı düşünülüyor. Ekran boyutu dışında bu modelde önemli bir yükseltme beklenmiyor.

Honor X10 Pro ise yeni duyurulan Honor X10 ile hemen hemen aynı boyutta olacak. Akıllı telefonun güçlü bir işlemci ve gelişmiş kamera sistemi gibi üst sınıf özelliklerle çıkış yapacağı söyleniyor. Önümüzdeki günlerde Honor'un yeni telefonları hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://www.weibo.com/1769228100/J6sjQC0Ve

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