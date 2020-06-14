Facebook, arama sonuçlarında Wikipedia'dan bilgiler gösteren bir özellik üzerinde çalışıyor

Facebook, yeni bir özelliği test ettiğini doğruladı. Bu özellik, kullanıcıların platformdan ayrılmadan belirli bir konu hakkında gerçek bilgiye ulaşmasına izin veriyor. Yerleşik arama özelliğiyle entegre çalışan sistem şu an için fazla kapsamlı değil. Özellik şu an test aşamasında olduğu için platformda ne zaman kullanılabileceği konusunda bir kesinlik bulunmuyor.

Platform değiştirmeden bilgiye ulaşmak

Bu özellik, Facebook'ta ekranın üst kısmında bulunan normal arama çubuğu ile çalışır. Örneğin, arama çubuğunda popüler bir ismi filmi veya olayı yazıp ararsanız, Facebook sağ tarafta, Google'ın arama sayfasının sağ tarafında gösterilen bilgi paneline benzer şekilde toplanan bilgileri içeren Wikipedia destekli bilgi kutusunu görüntüleyebilirsiniz. Kutu ayrıca konunun Facebook ve Instagram sayfasına "ayrıca bkz" bağlantıları içeriyor.

İlginizi Çekebilir

Instagram'a Messenger Rooms entegrasyonu geldi

Facebook hala bu özelliği test edip platforma entegre ettikten sonra bilgi paneline ilgili kitaplar, resmi web siteleri ve daha fazlası gibi daha fazla bilgi eklendiğini görebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den 165Hz oyuncu monitörü geliyor"

Facebook'taki kullanıcıların bir konu hakkında gerçek bilgiler toplamak için platformu değiştirmeleri gerekmeyecek. Öğrenmeleri gereken temel bilgileri Facebook kullanıcılara sunacak. Kenar çubuğunda bilgi sunmak, Facebook'un, yanlış bilginin platformunda bir dereceye kadar yayılmasını engellemesine de yardımcı olabilir.

Yeni özellik şu an için tüm kullanıcılara sunulmadı.

https://www.slashgear.com/facebook-taps-wikipedia-for-new-info-panel-in-search-results-13624665/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.