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    Facebook, arama sonuçlarında Wikipedia'dan bilgiler gösteren bir özellik üzerinde çalışıyor

    Facebook, platformda yaptığınız popüler arama sonuçlarında Wikipedia'dan bilgiler gösteren yeni bir özelliği test ediyor. Yeni özellik arama sonuçları sayfasının yan tarafına konumlandırılmış.
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, arama sonuçlarında Wikipedia'dan bilgiler gösteren bir özellik üzerinde çalışıyor

    Facebook, yeni bir özelliği test ettiğini doğruladı. Bu özellik, kullanıcıların platformdan ayrılmadan belirli bir konu hakkında gerçek bilgiye ulaşmasına izin veriyor. Yerleşik arama özelliğiyle entegre çalışan sistem şu an için fazla kapsamlı değil. Özellik şu an test aşamasında olduğu için platformda ne zaman kullanılabileceği konusunda bir kesinlik bulunmuyor.

    Platform değiştirmeden bilgiye ulaşmak

    Bu özellik, Facebook'ta ekranın üst kısmında bulunan normal arama çubuğu ile çalışır. Örneğin, arama çubuğunda popüler bir ismi filmi veya olayı yazıp ararsanız, Facebook sağ tarafta, Google'ın arama sayfasının sağ tarafında gösterilen bilgi paneline benzer şekilde toplanan bilgileri içeren Wikipedia destekli bilgi kutusunu görüntüleyebilirsiniz. Kutu ayrıca konunun Facebook ve Instagram sayfasına "ayrıca bkz" bağlantıları içeriyor.

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    Facebook hala bu özelliği test edip platforma entegre ettikten sonra bilgi paneline ilgili kitaplar, resmi web siteleri ve daha fazlası gibi daha fazla bilgi eklendiğini görebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den 165Hz oyuncu monitörü geliyor"

    Facebook'taki kullanıcıların bir konu hakkında gerçek bilgiler toplamak için platformu değiştirmeleri gerekmeyecek. Öğrenmeleri gereken temel bilgileri Facebook kullanıcılara sunacak. Kenar çubuğunda bilgi sunmak, Facebook'un, yanlış bilginin platformunda bir dereceye kadar yayılmasını engellemesine de yardımcı olabilir.

    Yeni özellik şu an için tüm kullanıcılara sunulmadı.



    https://www.slashgear.com/facebook-taps-wikipedia-for-new-info-panel-in-search-results-13624665/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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