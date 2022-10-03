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    Honor X40 GT tasarımı ve özellikleri sızdırıldı

    Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından Honor, yakın zamanda duyurulan Honor X40 serisine performans odaklı üçüncü bir cihaz daha ekleyecek. İşte Honor X40 GT'nin beklenen özellikleri.
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    Honor X40 GT tasarımı ve özellikleri sızdırıldı
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    Huawei’den ayrılarak ayrı bir marka haline gelen Honor, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Honor X40 serisini çeşitlendirmeye devam edecek. Yakın zamanda resmi sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşımda bulunan telefon devi, Honor X40 GT modelinin yolda olduğunu duyurdu.

    Honor X40 GT neler sunacak?

    Bildirilenlere göre Honor X40 GT, bir adet performans 2.84 GHz Cortex-X1 çekirdeği, üç adet 2.42 GHz Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 1.8 GHz verimli Cortex-A55 birimine ev sahipliği yapan Snapdragon 888 platformu tarafından desteklenecek. Günümüzde birçok orta seeviye cihazda MediaTek Dimensity yonga setlerini görmeye alışık olsak da, 2021 yılının amiral gemisi telefonlarına güç veren Snapdragon 888’in günümüzde halen sıralamalara girdiğini söyleyebiliriz.

    Honor X40 GT'nin markanın orta seviye X serisindeki performans odaklı bir model olması bekleniyor. Telefon hakkında daha fazla detayın ise önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz. Ayrıca Honor, Honor X40 GT modelinin yanı sıra yakında Honor 80 serisi ve katlanabilir Magic V2'yi duyurmaya hazırlanıyor.

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    anzubesti 4 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 5 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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