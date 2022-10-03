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Huawei’den ayrılarak ayrı bir marka haline gelen Honor, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Honor X40 serisini çeşitlendirmeye devam edecek. Yakın zamanda resmi sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşımda bulunan telefon devi, Honor X40 GT modelinin yolda olduğunu duyurdu.

Honor X40 GT neler sunacak?

Bildirilenlere göre Honor X40 GT, bir adet performans 2.84 GHz Cortex-X1 çekirdeği, üç adet 2.42 GHz Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 1.8 GHz verimli Cortex-A55 birimine ev sahipliği yapan Snapdragon 888 platformu tarafından desteklenecek. Günümüzde birçok orta seeviye cihazda MediaTek Dimensity yonga setlerini görmeye alışık olsak da, 2021 yılının amiral gemisi telefonlarına güç veren Snapdragon 888’in günümüzde halen sıralamalara girdiğini söyleyebiliriz.

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Honor X40 GT'nin markanın orta seviye X serisindeki performans odaklı bir model olması bekleniyor. Telefon hakkında daha fazla detayın ise önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz. Ayrıca Honor, Honor X40 GT modelinin yanı sıra yakında Honor 80 serisi ve katlanabilir Magic V2'yi duyurmaya hazırlanıyor.

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Honor X40 GT tasarımı ve özellikleri sızdırıldı