Honor X40 tanıtıldı: 5G desteği, 120 Hz OLED ekran, 50 MP kamera, 5.100 mAh pil

Tam Boyutta Gör

Honor markası 5G bağlantısını destekleyen yeni bir akıllı telefon duyurdu. Honor X40 isimli model, geçen yılın sonlarında çıkış yapan Honor X30'un yerini alacak orta sınıf bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Ekran

Akıllı telefon 2400 × 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunan 6.67 inç boyutunda kavisli OLED ekrana sahip. Parmak izi tarayıcısının ekranın içine entegre edildiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Donanım

Honor X40 gücünü Snapdragon 695 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Çinli şirket cihazda 40W hızlı şarj özellikli 5.100 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş.

Tam Boyutta Gör

Kameralar

Akıllı telefonun arka paneminde çift kamera bulunuyor:

50 megapiksel ana sensör (f/1.8)

ana sensör (f/1.8) 2 megapiksel makro kamera (f/2.4)

Ön tarafında 8 megapiksellik (f/2.0) selfie kamerası mevcut. Kameralar 1080p video kaydı yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer özellikler

Cihazın diğer özelliklerini Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 BLE, GPS, A-GPS ve USB-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefon Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

Honor X40'ın satışları 23 Eylül'de itibarıyla başlayacak.

Tam Boyutta Gör

Honor X40 Özellikleri

Ekran: 6.67 inç OLED, FHD+, 120 Hz

6.67 inç OLED, FHD+, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 695

Snapdragon 695 RAM: 6/8/12 GB

6/8/12 GB Depolama: 128/256

128/256 İşletim sistemi: Android 12 (Magic UI 6.1)

Android 12 (Magic UI 6.1) Arka kamera: 50 + 2 megapiksel

50 + 2 megapiksel Ön kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya: 5.100 mAh, 40W şarj

5.100 mAh, 40W şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, USB-C portu

5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, USB-C portu Boyutlar: 161.6 x 73.9 x 7.9 mm

161.6 x 73.9 x 7.9 mm Ağırlık: 172 gr

Honor X40 Fiyatı

6 GB RAM + 128 GB ROM - 215 dolar

8 GB RAM + 128 GB ROM - 243 dolar

8 GB RAM + 256 GB ROM - 286 dolar

12 GB RAM + 256 GB ROM - 329 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.