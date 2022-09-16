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    Honor X40 tanıtıldı: 5G desteği, 120 Hz OLED ekran, 50 MP kamera, 5.100 mAh pil

    Honor geçen yıl çıkış yapan Honor X30'un yerini alacak yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Honor X40 olarak adlandırılan model 6.67 inç ekran ve Snapdragon işlemciyle geliyor.
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    Honor X40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Honor markası 5G bağlantısını destekleyen yeni bir akıllı telefon duyurdu. Honor X40 isimli model, geçen yılın sonlarında çıkış yapan Honor X30'un yerini alacak orta sınıf bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

    Ekran

    Akıllı telefon 2400 × 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunan 6.67 inç boyutunda kavisli OLED ekrana sahip. Parmak izi tarayıcısının ekranın içine entegre edildiğini belirtelim.

    Honor X40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Donanım

    Honor X40 gücünü Snapdragon 695 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Çinli şirket cihazda 40W hızlı şarj özellikli 5.100 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş.

    Honor X40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Kameralar

    Akıllı telefonun arka paneminde çift kamera bulunuyor:

    • 50 megapiksel ana sensör (f/1.8)
    • 2 megapiksel makro kamera (f/2.4)

    Ön tarafında 8 megapiksellik (f/2.0) selfie kamerası mevcut. Kameralar 1080p video kaydı yapabiliyor.

    Honor X40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Diğer özellikler

    Cihazın diğer özelliklerini Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 BLE, GPS, A-GPS ve USB-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefon Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

    Honor X40'ın satışları 23 Eylül'de itibarıyla başlayacak.

    Honor X40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Honor X40 Özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç OLED, FHD+, 120 Hz
    • İşlemci: Snapdragon 695
    • RAM: 6/8/12 GB
    • Depolama: 128/256
    • İşletim sistemi: Android 12 (Magic UI 6.1)
    • Arka kamera: 50 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 8 megapiksel
    • Batarya: 5.100 mAh, 40W şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, USB-C portu
    • Boyutlar: 161.6 x 73.9 x 7.9 mm
    • Ağırlık: 172 gr

    Honor X40 Fiyatı

    • 6 GB RAM + 128 GB ROM - 215 dolar
    • 8 GB RAM + 128 GB ROM - 243 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB ROM - 286 dolar
    • 12 GB RAM + 256 GB ROM - 329 dolar
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