Honor X8 için geri sayım başladı: FCC ve TÜV Rheinland sertifikası aldı

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Honor markası Magic 4 serisini geçtiğimiz hafta düzenlenen 2022 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmıştı. Çinli marka şimdi de Honor X8 adı altında pazara giriş yapacak yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Cihaz son olarak Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) ve TÜV Rheinland'ın web sitelerinde ortaya çıktı. FCC belgeleri akıllı telefonun Google uygulama ve hizmetlerinin yanı sıra Bluetooth 5.0 ve 4G modeme sahip olduğunu gösteriyor.

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Pil kapasitsi ve şarj hızı netleşti

TÜV Rheinland'a ait ekran görüntüleri ise Honor X8'in 4.000 mAh pil ve 22.5W hızlı şarj desteği ile geleceğini ortaya koyuyor. Akıllı telefonun MWC 2022 tanıtılması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Cihazın çok kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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Honor X8 için geri sayım başladı: FCC ve TÜV Rheinland sertifikas