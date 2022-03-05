Honor X8 için geri sayım başladı: FCC ve TÜV Rheinland sertifikası aldı

Honor markası Magic 4 serisini geçtiğimiz hafta düzenlenen 2022 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmıştı. Çinli marka şimdi de Honor X8 adı altında pazara giriş yapacak yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Cihaz son olarak Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) ve TÜV Rheinland'ın web sitelerinde ortaya çıktı. FCC belgeleri akıllı telefonun Google uygulama ve hizmetlerinin yanı sıra Bluetooth 5.0 ve 4G modeme sahip olduğunu gösteriyor.
Pil kapasitsi ve şarj hızı netleşti
TÜV Rheinland'a ait ekran görüntüleri ise Honor X8'in 4.000 mAh pil ve 22.5W hızlı şarj desteği ile geleceğini ortaya koyuyor. Akıllı telefonun MWC 2022 tanıtılması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Cihazın çok kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..