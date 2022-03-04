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    Oppo Find X5 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemci görebiliriz

    Oppo'nun Find X5 serisini yeni bir modelle çeşitlendireceği bildiriliyor. Oppo Find X5 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga setiyle güçlendirileceğine dair bilgiler var.
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    Oppo Find X5 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemci görebiliriz
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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Oppo'nun yeni "ultra" amiral gemisi akıllı telefonu hakkında bazı detaylar paylaştı. Oppo Find X5 Ultra'nın bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Aktarılan bilgilere göre şirket Find X5, Find X5 Pro ve Find X5 Pro Dimensity Edition modellerini içeren ürün grubunu "Ultra" modeliyle genişletecek. Akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 1 Plus (SM8475) yonga setinden güç alacağı bildiriliyor.

    Oppo Find X5 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemci görebiliriz
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    TSMC üretimi işlemci

    Yeni işlemci TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecini temel alacak. Gelen bilgiler Samsung'un Snapdragon 8 Gen 1'de kullandığı 4 nm sürecinden daha üstün olduğu yönünde. Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Oppo Find X5 Ultra'nın çıkışı için 2022'nin ikinci yarısı işaret ediliyor.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 2 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 2 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 2 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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