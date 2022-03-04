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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Oppo'nun yeni "ultra" amiral gemisi akıllı telefonu hakkında bazı detaylar paylaştı. Oppo Find X5 Ultra'nın bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Aktarılan bilgilere göre şirket Find X5, Find X5 Pro ve Find X5 Pro Dimensity Edition modellerini içeren ürün grubunu "Ultra" modeliyle genişletecek. Akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 1 Plus (SM8475) yonga setinden güç alacağı bildiriliyor.

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TSMC üretimi işlemci

Yeni işlemci TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecini temel alacak. Gelen bilgiler Samsung'un Snapdragon 8 Gen 1'de kullandığı 4 nm sürecinden daha üstün olduğu yönünde. Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Oppo Find X5 Ultra'nın çıkışı için 2022'nin ikinci yarısı işaret ediliyor.

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Oppo Find X5 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemci görebiliriz