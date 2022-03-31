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    Honor X7 ve Honor X9 4G duyuruldu

    Honor X9 4G orijinal modele göre bazı kırpmalar yaşasa da dikkat çekmeyi başarıyor. Honor X7 modeli ise biraz daha giriş seviyesine doğru tüketicileri hedefliyor.
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    Honor X9 4G

    Mart ayını oldukça dolu bir şekilde geçiren Honor markası iki yeni akıllı telefon modeli daha duyurdu. Honor X7 4G ve Honor X9 4G akıllı telefonlar 5G erişimi olmayan bölgeleri hedefliyor. Honor X9 modeli orijinale göre yonga seti farkı sunarken Honor X7 ise giriş seviyesine iniyor.

    Honor X9 4G özellikleri ve fiyatı

    • 6.81inçlik Full HD+ LCD ekran
    • 90Hz tazeleme hızı
    • Snapdragon 680 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 128GB depolama
    • 64+8+2 MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 4800mAh batarya
    • 66W hızlı şarj
    • 260$

    Honor X7 4G özellikleri ve fiyatı

    • 6.74 inçlik HD+ LCD ekran
    • 90Hz tazeleme hızı
    • Snapdragon 680 yonga seti
    • 4GB RAM
    • 128GB depolama
    • 48+5+2 MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 66W hızlı şarj
    • 165$$
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    S
    serpilxarslann 30 dakika önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 saat önce

    direk 10k

    LooF 1 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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