Honor X7 ve Honor X9 4G duyuruldu

Mart ayını oldukça dolu bir şekilde geçiren Honor markası iki yeni akıllı telefon modeli daha duyurdu. Honor X7 4G ve Honor X9 4G akıllı telefonlar 5G erişimi olmayan bölgeleri hedefliyor. Honor X9 modeli orijinale göre yonga seti farkı sunarken Honor X7 ise giriş seviyesine iniyor.

Honor X9 4G özellikleri ve fiyatı

6.81inçlik Full HD+ LCD ekran

90Hz tazeleme hızı

Snapdragon 680 yonga seti

8GB RAM

128GB depolama

64+8+2 MP arka kamera

8MP ön kamera

4800mAh batarya

66W hızlı şarj

260$

Honor X9 tanıtıldı: İşte özellikleri 3 gün önce eklendi

Honor X7 4G özellikleri ve fiyatı

6.74 inçlik HD+ LCD ekran

90Hz tazeleme hızı

Snapdragon 680 yonga seti

4GB RAM

128GB depolama

48+5+2 MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya

66W hızlı şarj

165$$

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Honor X9 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı