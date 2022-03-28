Honor X9 arayı çok açmadı

iPhone tasarımından ilham alan Honor X8 akıllı telefon modelinin ardından firma vakit kaybetmeden Honor X9 modelini duyurdu. Honor X9 modeli daha güçlü ve biraz daha özüne dönmüş.
Honor X9 özellikleri neler?
- 6.81 inçlik Full HD+ LCD ekran
- Snapdragon 695 yonga seti
- 6GB/8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 48+2+2 MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 4800mAh batarya
- 66W hızlı şarj
Geçtiğimiz hafta Honor X9 ile ilgili ilk bilgileri veren firma bu hafta da Malezya’da resmiyet kazandırdı. Biraz daha orta seviyeye doğru inen Honor X9 modelinde 120Hz tazeleme hızı, WiFi5, Bluetooth 5.1, kenardan parmak izi okuyucu şeklinde detaylar yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"