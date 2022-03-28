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    Honor X9 arayı çok açmadı

    Honor X9 akıllı telefon modeli firmanın kendi çizgilerine dönerken 6.81 inç ekran, Snapdragon 695 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 66W hızlı şarj gibi özellikler sunuyor. 
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    Honor X9

    iPhone tasarımından ilham alan Honor X8 akıllı telefon modelinin ardından firma vakit kaybetmeden Honor X9 modelini duyurdu. Honor X9 modeli daha güçlü ve biraz daha özüne dönmüş.

    Honor X9 özellikleri neler?

    • 6.81 inçlik Full HD+ LCD ekran
    • Snapdragon 695 yonga seti
    • 6GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 48+2+2 MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 4800mAh batarya
    • 66W hızlı şarj

    Geçtiğimiz hafta Honor X9 ile ilgili ilk bilgileri veren firma bu hafta da Malezya’da resmiyet kazandırdı. Biraz daha orta seviyeye doğru inen Honor X9 modelinde 120Hz tazeleme hızı, WiFi5, Bluetooth 5.1, kenardan parmak izi okuyucu şeklinde detaylar yer alıyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 1 saat önce

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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