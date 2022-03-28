Honor X9 arayı çok açmadı

iPhone tasarımından ilham alan Honor X8 akıllı telefon modelinin ardından firma vakit kaybetmeden Honor X9 modelini duyurdu. Honor X9 modeli daha güçlü ve biraz daha özüne dönmüş.

Honor X9 özellikleri neler?

6.81 inçlik Full HD+ LCD ekran

Snapdragon 695 yonga seti

6GB/8GB RAM

128GB/256GB depolama

48+2+2 MP arka kamera

16MP ön kamera

4800mAh batarya

66W hızlı şarj

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Geçtiğimiz hafta Honor X9 ile ilgili ilk bilgileri veren firma bu hafta da Malezya’da resmiyet kazandırdı. Biraz daha orta seviyeye doğru inen Honor X9 modelinde 120Hz tazeleme hızı, WiFi5, Bluetooth 5.1, kenardan parmak izi okuyucu şeklinde detaylar yer alıyor.

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