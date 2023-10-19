Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun çıkış tarihi resmen açıklandı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 14 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Öyle ki hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Pro'nun özellikleri neredeyse netleşti. Bugün ise Çinli dev, Xiaomi 14 serisinin çıkış tarihini resmen açıkladı. Her iki telefon, öngörülenden daha kısa sürede tanıtılacak.

Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun çıkış tarihi resmen belli oldu

Bilmeyenler için Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, geçtiğimiz yılın Aralık ayında piyasaya çıktı. Bu noktada Xiaomi 14 serisinin de bu zamanlamayı koruması bekleniyordu ancak yakın tarihli sızıntılar 27 Ekim tarihine işaret etti. Bugün ise Xiaomi, resmi Weibo hesabı üzerinden benzer bir tarihi doğruladı. Buna göre Xiaomi 14 ve 14 Pro, Ekim ayının sonuna kadar sahne alacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yeni paylaştığı tanıtım görüntüsünde Xiaomi, telefonların Leica Summilux lensler ile destekleneceğini duyurdu. Bu yükseltmenin Xiaomi'nin şimdiye kadar kullandığı en iyi sensör olacağı ve akıllı telefon fotoğrafçılığında çıtayı yükselteceği söyleniyor. Ancak hangi telefonun bu sensöre sahip olacağı veya yeteneklerine değinilmedi.

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Bildiğiniz gibi hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 yongasetinden güç alması bekleniyor. Bu noktada amiral gemisi işlemci, 24 Ekim tarihli ''Snapdragon Summit'' etkinliğinde tanıtılacak. Dolayısıyla 27 Ekim'de sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz. Telefonların küresel tanıtım tarihi ise, kuvvetle muhtemel 2024'ün ilk haftalarında olacak.

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