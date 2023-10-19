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    Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun çıkış tarihi resmen açıklandı

    Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra'dan oluşacak Xiaomi 14 serisi için geri sayım başladı. Bugün Xiaomi, akıllı telefonların çıkış tarihini resmen açıkladı. İşte detaylar...
    Xiaomi 14 serisinin çıkış tarihi resmen açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 14 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Öyle ki hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Pro'nun özellikleri neredeyse netleşti. Bugün ise Çinli dev, Xiaomi 14 serisinin çıkış tarihini resmen açıkladı. Her iki telefon, öngörülenden daha kısa sürede tanıtılacak.

    Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun çıkış tarihi resmen belli oldu

    Bilmeyenler için Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, geçtiğimiz yılın Aralık ayında piyasaya çıktı. Bu noktada Xiaomi 14 serisinin de bu zamanlamayı koruması bekleniyordu ancak yakın tarihli sızıntılar 27 Ekim tarihine işaret etti. Bugün ise Xiaomi, resmi Weibo hesabı üzerinden benzer bir tarihi doğruladı. Buna göre Xiaomi 14 ve 14 Pro, Ekim ayının sonuna kadar sahne alacak.

    Xiaomi 14 serisinin çıkış tarihi resmen açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yeni paylaştığı tanıtım görüntüsünde Xiaomi, telefonların Leica Summilux lensler ile destekleneceğini duyurdu. Bu yükseltmenin Xiaomi'nin şimdiye kadar kullandığı en iyi sensör olacağı ve akıllı telefon fotoğrafçılığında çıtayı yükselteceği söyleniyor. Ancak hangi telefonun bu sensöre sahip olacağı veya yeteneklerine değinilmedi.

    Bildiğiniz gibi hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 yongasetinden güç alması bekleniyor. Bu noktada amiral gemisi işlemci, 24 Ekim tarihli ''Snapdragon Summit'' etkinliğinde tanıtılacak. Dolayısıyla 27 Ekim'de sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz. Telefonların küresel tanıtım tarihi ise, kuvvetle muhtemel 2024'ün ilk haftalarında olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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