Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun çıkış tarihi resmen açıklandı

Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun çıkış tarihi resmen belli oldu
Bilmeyenler için Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, geçtiğimiz yılın Aralık ayında piyasaya çıktı. Bu noktada Xiaomi 14 serisinin de bu zamanlamayı koruması bekleniyordu ancak yakın tarihli sızıntılar 27 Ekim tarihine işaret etti. Bugün ise Xiaomi, resmi Weibo hesabı üzerinden benzer bir tarihi doğruladı. Buna göre Xiaomi 14 ve 14 Pro, Ekim ayının sonuna kadar sahne alacak.
Bildiğiniz gibi hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 yongasetinden güç alması bekleniyor. Bu noktada amiral gemisi işlemci, 24 Ekim tarihli ''Snapdragon Summit'' etkinliğinde tanıtılacak. Dolayısıyla 27 Ekim'de sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz. Telefonların küresel tanıtım tarihi ise, kuvvetle muhtemel 2024'ün ilk haftalarında olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.