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    Anlık Bildirim

    Honor X9b'nin reklam afişleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

    Türkiye'de de satışa sunulması beklenen Honor'un yeni cihazı Honor X9b'nin reklam afişleri şirketin web sayfasında ortaya çıktı. İşte selefine kıyasla benzer bir tasarımla gelecek cihazın detayları:
    Honor X9b'nin reklam afişleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım Tam Boyutta Gör
    Honor, bu yılın başlarında X9a'yı piyasaya sürmüştü. Şirket, şimdilerde ise X9 serisinin yeni üyesi X9b'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise Türkiye'de de tanıtılması beklenen Honor X9b'nin tanıtım afişleri paylaşıldı ve böylece cihazın tasarımı da ortaya çıktı.

    Honor X9b, Türkiye'de de piyasaya sürülebilir

    Şirketin web sayfasında yayınladığı Honor X9b'nin teaser görselleri, cihazın tasarımını ortaya çıkardı. Selefine benzer bir tasarıma sahip olacak cihazın en az bir versiyonu vegan deri kaplamalı bir arka panele sahip olacak ve paylaşılan görsellere göre cihaz ortalanmış bir selfie kamerasıyla kutudan çıkacak.

    Honor X9b'nin reklam afişleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım
    Şirketin paylaştığı tanıtım afişlerine göre çok yakında tanıtılması beklenen şirketin yeni cihazı Honor X9b, selefine kıyasla daha büyük bir kamera çıkıntısıyla piyasaya sürülecek. Ayrıca bu yılın başlarında piyasaya sürülen Honor X9a, bazı ülkelerde Honor Magic 5 Lite adıyla anılıyor. Ancak X9b'nin farklı bir adla da satılıp satılmayacağı henüz belli değil. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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