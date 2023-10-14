Honor X9b'nin reklam afişleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

Honor X9b, Türkiye'de de piyasaya sürülebilir
Şirketin web sayfasında yayınladığı Honor X9b'nin teaser görselleri, cihazın tasarımını ortaya çıkardı. Selefine benzer bir tasarıma sahip olacak cihazın en az bir versiyonu vegan deri kaplamalı bir arka panele sahip olacak ve paylaşılan görsellere göre cihaz ortalanmış bir selfie kamerasıyla kutudan çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.