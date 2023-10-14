Tam Boyutta Gör Honor, bu yılın başlarında X9a'yı piyasaya sürmüştü. Şirket, şimdilerde ise X9 serisinin yeni üyesi X9b'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise Türkiye'de de tanıtılması beklenen Honor X9b'nin tanıtım afişleri paylaşıldı ve böylece cihazın tasarımı da ortaya çıktı.

Google Pixel 9 serisi daha büyük ekran boyutlarına sahip olacak 5 gün önce eklendi

Honor X9b, Türkiye'de de piyasaya sürülebilir

Şirketin web sayfasında yayınladığı Honor X9b'nin teaser görselleri, cihazın tasarımını ortaya çıkardı. Selefine benzer bir tasarıma sahip olacak cihazın en az bir versiyonu vegan deri kaplamalı bir arka panele sahip olacak ve paylaşılan görsellere göre cihaz ortalanmış bir selfie kamerasıyla kutudan çıkacak.

Şirketin paylaştığı tanıtım afişlerine göre çok yakında tanıtılması beklenen şirketin yeni cihazı Honor X9b, selefine kıyasla daha büyük bir kamera çıkıntısıyla piyasaya sürülecek. Ayrıca bu yılın başlarında piyasaya sürülen Honor X9a, bazı ülkelerde Honor Magic 5 Lite adıyla anılıyor. Ancak X9b'nin farklı bir adla da satılıp satılmayacağı henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor X9b'nin reklam afişleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım