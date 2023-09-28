Oyunculara müjde: Horizon Forbidden West: Complete Edition PC ve PS5’e geliyor

Horizon Forbidden West: Complete Edition PC ve PS5’e geliyor
Bugün yaptığı paylaşımda Sony, Horizon Forbidden West: Complete Edition sürümünün 6 Ekim'de Playstation 5, 2024 yılının başlarında ise PC'ye çıkış yapacağını duyurdu. Bu noktada oyunun PC portu, çeşitli kozmetik geliştirmeler ve ana hikayeyi genişleten Burning Shores DLC'si de dahil olmak üzere Nixxes Software'ın imzasını taşıyacak.
Bilmeyenler için ilk olarak 18 Şubat 2022 tarihinde PlayStation 5 ve Playstation 4 için satışa sunulan Forbidden West, hem açık dünya hem de oynanış dinamikleri ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı.
Oyunun Complete Edition sürümünde ise dijital sanat kitabı, oyun içi müzikler ve Horizon Zero Dawn Vol. 1: Sunhawk dijital çizgi romanı yer alıyor. Ayrıca Fotoğraf Moduna özel poz ve yüz boyama özelliklerinin yanı sıra oyunculara bazı oyun içi öğeler de sunulacak. Bunlar ise şu şekilde:
- Carja Behemoth Elite kıyafeti
- Carja Behemoth kısa Yay
- Nora Thunder Elite kıyafeti
- Nora Thunder sapanı
- Apex Clawstrider makine vurucu parçası
- Kaynak paketiştı.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.