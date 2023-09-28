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    Anlık Bildirim

    Oyunculara müjde: Horizon Forbidden West: Complete Edition PC ve PS5’e geliyor

    Playstation'ın sevilen oyunlarından Horizon Forbidden West, çok yakında PC'ye geliyor. Horizon Forbidden West: Complete Edition, PlayStation 5 (PS5) ve PC için resmen duyuruldu.
    Horizon Forbidden West PC'ye geliyor! Tam Boyutta Gör
    Daha önce Final Fantasy 16'nın resmi olarak PC'ye geldiğini duyuran Sony'den bir sevindiren haber daha geldi. Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve Horizon Zero Dawn'ın devam oyunu Horizon Forbidden West, çok yakında popüler Playstation portları arasına katılacak. Horizon Forbidden West: Complete Edition, PlayStation 5 (PS5) ve PC için resmen duyuruldu.

    Horizon Forbidden West: Complete Edition PC ve PS5’e geliyor

    Bugün yaptığı paylaşımda Sony, Horizon Forbidden West: Complete Edition sürümünün 6 Ekim'de Playstation 5, 2024 yılının başlarında ise PC'ye çıkış yapacağını duyurdu. Bu noktada oyunun PC portu, çeşitli kozmetik geliştirmeler ve ana hikayeyi genişleten Burning Shores DLC'si de dahil olmak üzere Nixxes Software'ın imzasını taşıyacak.

    Bilmeyenler için ilk olarak 18 Şubat 2022 tarihinde PlayStation 5 ve Playstation 4 için satışa sunulan Forbidden West, hem açık dünya hem de oynanış dinamikleri ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı.

    Oyunun Complete Edition sürümünde ise dijital sanat kitabı, oyun içi müzikler ve Horizon Zero Dawn Vol. 1: Sunhawk dijital çizgi romanı yer alıyor. Ayrıca Fotoğraf Moduna özel poz ve yüz boyama özelliklerinin yanı sıra oyunculara bazı oyun içi öğeler de sunulacak. Bunlar ise şu şekilde:

    • Carja Behemoth Elite kıyafeti
    • Carja Behemoth kısa Yay
    • Nora Thunder Elite kıyafeti
    • Nora Thunder sapanı
    • Apex Clawstrider makine vurucu parçası
    • Kaynak paketiştı. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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