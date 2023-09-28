Oyunculara müjde: Horizon Forbidden West: Complete Edition PC ve PS5’e geliyor

Tam Boyutta Gör Daha önce Final Fantasy 16'nın resmi olarak PC'ye geldiğini duyuran Sony'den bir sevindiren haber daha geldi. Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve Horizon Zero Dawn'ın devam oyunu Horizon Forbidden West, çok yakında popüler Playstation portları arasına katılacak. Horizon Forbidden West: Complete Edition, PlayStation 5 (PS5) ve PC için resmen duyuruldu.

Horizon Forbidden West: Complete Edition PC ve PS5’e geliyor

Bugün yaptığı paylaşımda Sony, Horizon Forbidden West: Complete Edition sürümünün 6 Ekim'de Playstation 5, 2024 yılının başlarında ise PC'ye çıkış yapacağını duyurdu. Bu noktada oyunun PC portu, çeşitli kozmetik geliştirmeler ve ana hikayeyi genişleten Burning Shores DLC'si de dahil olmak üzere Nixxes Software'ın imzasını taşıyacak.

Final Fantasy 16 resmi olarak PC'ye geliyor 3 hf. önce eklendi

Bilmeyenler için ilk olarak 18 Şubat 2022 tarihinde PlayStation 5 ve Playstation 4 için satışa sunulan Forbidden West, hem açık dünya hem de oynanış dinamikleri ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı.

Oyunun Complete Edition sürümünde ise dijital sanat kitabı, oyun içi müzikler ve Horizon Zero Dawn Vol. 1: Sunhawk dijital çizgi romanı yer alıyor. Ayrıca Fotoğraf Moduna özel poz ve yüz boyama özelliklerinin yanı sıra oyunculara bazı oyun içi öğeler de sunulacak. Bunlar ise şu şekilde:

Carja Behemoth Elite kıyafeti

Carja Behemoth kısa Yay

Nora Thunder Elite kıyafeti

Nora Thunder sapanı

Apex Clawstrider makine vurucu parçası

Kaynak paketiştı.

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Horizon Forbidden West: Complete Edition PC ve PS5’e geliyor!