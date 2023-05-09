Sony'de yüzler gülüyor: Horizon Forbidden West satış beklentilerini aştı

Horizon Forbidden West satış beklentilerini aştı
Bilmeyenler için ilk olarak PS4 üzerinden piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn, PC çıkışının ardından 20 milyon satışı geride bırakmıştı. Bugün yapılan duyuruda ise Guerilla Games, Horizon Forbidden West'in 8,4 milyondan fazla sattığını ve Horizon markasının ömür boyu satışta 32,7 milyonu geride bıraktığını duyurdu.
Ek olarak yeni açıklama, serinin bir önceki oyunu Horizon Zero Dawn'ın 24 milyon civarında bir satışa ulaştığını gösteriyor. Guerilla Games'te ise yüzlerin güldüğünü söyleyebiliriz. Nitekim bu rakamlar, Horizon serisinden önce Killzone markası ile tanıdığımız Hollanda merkezli stüdyo için bir ilk niteliği taşıyor.
Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Guerilla Games, kullanıcıları sevindirecek bir haber daha paylaştı. Stüdyo, Horizon evreninde geçecek online bir oyuna ek olarak Horizon serisinin üçüncü oyunu üzerinde çalıştığını doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah