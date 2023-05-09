Sony'de yüzler gülüyor: Horizon Forbidden West satış beklentilerini aştı

Tam Boyutta Gör 2017 yılında PlayStation kullanıcıları ile buluşan Horizon Zero Dawn, olumlu eleştiriler alarak kısa sürede Sony'nin başarılı oyunlarından biri olmayı başardı. 2022’de çıkış yapan serinin devam oyunu Horizon Forbidden West ise bu başarıyı sürdürmeye devam ediyor. Bugün serisinin arkasındaki Guerilla Games, Horizon markasının 32,7 milyon satışı geride bıraktığını duyurdu.

Horizon Forbidden West satış beklentilerini aştı

Bilmeyenler için ilk olarak PS4 üzerinden piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn, PC çıkışının ardından 20 milyon satışı geride bırakmıştı. Bugün yapılan duyuruda ise Guerilla Games, Horizon Forbidden West'in 8,4 milyondan fazla sattığını ve Horizon markasının ömür boyu satışta 32,7 milyonu geride bıraktığını duyurdu.

Ek olarak yeni açıklama, serinin bir önceki oyunu Horizon Zero Dawn'ın 24 milyon civarında bir satışa ulaştığını gösteriyor. Guerilla Games'te ise yüzlerin güldüğünü söyleyebiliriz. Nitekim bu rakamlar, Horizon serisinden önce Killzone markası ile tanıdığımız Hollanda merkezli stüdyo için bir ilk niteliği taşıyor.

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Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Guerilla Games, kullanıcıları sevindirecek bir haber daha paylaştı. Stüdyo, Horizon evreninde geçecek online bir oyuna ek olarak Horizon serisinin üçüncü oyunu üzerinde çalıştığını doğruladı.

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Horizon Forbidden West satış beklentilerini aştı!