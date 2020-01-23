Horizon Zero Dawn’ın geliştiricisi, çok oyunculu mod deneyimi olan programcı arıyor

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Henüz hangi oyun üzerinde çalıştığını resmi olarak duyurmayan Guerilla Games, verdiği iş ilanlarıyla da hayranlarda merak uyandırmaya devam ediyor.

Stüdyo en son verdiği iş ilanında tecrübeli bir oyun programcısı aradığını belirtirken bu kişinin “menzilli ile yakın dövüş silahları, savaş mekanikleri, karakter yetenekleri, kamera ve envanter” gibi başlıklar ile çok oyunculu mod alanında da birikimi olmasını istemiş.

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İşe alınacak programcının destansı bir açık dünya oyununda çalışacağı ifadesinin de yer aldığı ilanın akıllara getirdiği ilk oyun ise Horizon Zero Dawn 2’den başkası değil. İlanda yer alan “Çok oyunculu mod” tecrübesi de bir başka merak konusu.

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Guerilla Games’in sadece tek kişilik senaryoya sahip Horizon Zero Dawn’un muhtemel devam oyununu daha uzun soluklu kılmak adına, bir de çok oyunculu bir mod ekleyebileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Henüz konuşmak için erken olsa bile böyle bir fikir insanı heyecanlandırmaya yetiyor.

Sizler de Horizon Zero Dawn 2’de çok oyunculu bir mod görmek isteyip istemediğiniz hakkındaki fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Guerilla Games’in isimsiz projesiyle ilgili taze bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://nordic.ign.com/horizon-zero-dawn/33072/news/horizon-zero-dawn-developer-seeking-staff-with-multiplayer-experience

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