Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimleri açıklandı
Paylaşılan listeye göre Horizon Zero Dawn Remastered için kullanıcıların minimum 16GB RAM, AMD Ryzen 3 1300X veya Intel Core i3-8100 işlemci ve AMD Radeon RX 5500XT veya GeForce GTX 1650 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 16GB RAM, AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i5-8600 işlemci ve AMD RX 5700 veya GeForce RTX 3060 ekran kartı yer alıyor.
Görsel açıdan oyunun Forbidden West seviyesine geleceği ifade ediliyor. Bununla birlikte Remastered sürümü The Frozen Wilds genişleme paketi gibi tüm ek içeriklerle birlikte gelecek.
Horizon Zero Dawn’a PlayStation veya PC'de zaten sahipseniz Remastered sürümüne 9,99 dolar karşılığında sahip olabileceksiniz. Oyunu ilk defa alacak olanlar ise 49,99 dolar ödeme yapacak. Horizon Zero Dawn Remastered 31 Ekim'de PS5 ve PC için çıkış yapacak. Oyun aynı zamanda PS5 Pro’ya da gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu