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Tam Boyutta Gör Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve 2017 yılında Playstation 4, 2020'de ise PC'ye için çıkış yapan Horizon Zero Dawn, Remaster olarak önümüzdeki ay PC ve PS5 platformlarına geliyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Horizon Zero Dawn Remastered sürümü için sistem gereksinimleri açıklandı.

Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimleri açıklandı

Paylaşılan listeye göre Horizon Zero Dawn Remastered için kullanıcıların minimum 16GB RAM, AMD Ryzen 3 1300X veya Intel Core i3-8100 işlemci ve AMD Radeon RX 5500XT veya GeForce GTX 1650 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 16GB RAM, AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i5-8600 işlemci ve AMD RX 5700 veya GeForce RTX 3060 ekran kartı yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca oyunun PC sürümünde Nvidia DLSS 3 ve AMD FSR 3.1 gibi performans artırıcı teknolojiler de bulunacağını hatırlatalım. Kaçıranlar için Horizon Zero Dawn Remastered, 10 saatten fazla yeniden kaydedilmiş ses, mocap ve geliştirilmiş karakter modelleri, animasyon, ışıklandırma ve dokuların yer alacağını bir yapım olacak.

Görsel açıdan oyunun Forbidden West seviyesine geleceği ifade ediliyor. Bununla birlikte Remastered sürümü The Frozen Wilds genişleme paketi gibi tüm ek içeriklerle birlikte gelecek.

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Horizon Zero Dawn’a PlayStation veya PC'de zaten sahipseniz Remastered sürümüne 9,99 dolar karşılığında sahip olabileceksiniz. Oyunu ilk defa alacak olanlar ise 49,99 dolar ödeme yapacak. Horizon Zero Dawn Remastered 31 Ekim'de PS5 ve PC için çıkış yapacak. Oyun aynı zamanda PS5 Pro’ya da gelecek.

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Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimleri açıklandı