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    Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimleri açıklandı

    Horizon Zero Dawn’ın yeniden düzenlenmiş Remastered versiyonu Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimleri açıklandı. Peki oyuncuların nasıl bir sisteme ihtiyacı olacak? İşte detaylar...
    Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve 2017 yılında Playstation 4, 2020'de ise PC'ye için çıkış yapan Horizon Zero Dawn, Remaster olarak önümüzdeki ay PC ve PS5 platformlarına geliyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Horizon Zero Dawn Remastered sürümü için sistem gereksinimleri açıklandı.

    Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimleri açıklandı

    Paylaşılan listeye göre Horizon Zero Dawn Remastered için kullanıcıların minimum 16GB RAM, AMD Ryzen 3 1300X veya Intel Core i3-8100 işlemci ve AMD Radeon RX 5500XT veya GeForce GTX 1650 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 16GB RAM, AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i5-8600 işlemci ve AMD RX 5700 veya GeForce RTX 3060 ekran kartı yer alıyor. 

    Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca oyunun PC sürümünde Nvidia DLSS 3 ve AMD FSR 3.1 gibi performans artırıcı teknolojiler de bulunacağını hatırlatalım. Kaçıranlar için Horizon Zero Dawn Remastered, 10 saatten fazla yeniden kaydedilmiş ses, mocap ve geliştirilmiş karakter modelleri, animasyon, ışıklandırma ve dokuların yer alacağını bir yapım olacak.

    Görsel açıdan oyunun Forbidden West seviyesine geleceği ifade ediliyor. Bununla birlikte Remastered sürümü The Frozen Wilds genişleme paketi gibi tüm ek içeriklerle birlikte gelecek.

    Horizon Zero Dawn’a PlayStation veya PC'de zaten sahipseniz Remastered sürümüne 9,99 dolar karşılığında sahip olabileceksiniz. Oyunu ilk defa alacak olanlar ise 49,99 dolar ödeme yapacak. Horizon Zero Dawn Remastered 31 Ekim'de PS5 ve PC için çıkış yapacak. Oyun aynı zamanda PS5 Pro’ya da gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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