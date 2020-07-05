Horizon Zero Dawn’un Steam fiyatına yüzde 250 oranında zam

Tam Boyutta Gör

Güncelleme: Steam'deki zammın ardından Epic Store'da da aynı zam yapıldı.

“PlayStation özel oyunu” olarak karşımıza çıkan ancak Sony’nin ticari stratejisindeki değişiklik nedeniyle 7 Ağustos’ta PC’ye de gelecek Horizon Zero Dawn’a büyük zam geldi. Oyunun Steam’deki fiyatı 77 TL’den 275 TL’ye çıktı.

Şu an ön sipariş aşamasındaki Horizon Zero Dawn, Steam ve Epic Store’da satılıyor. Steam versiyonuna uçuk miktarda zam yapılmasına rağmen Epic Store’da aynı fiyattan yani 79 TL’ye satılmaya devam ediliyor.

İlginizi Çekebilir

Spider-Man PS4 oyun fiyatına büyük zam!

Tam Boyutta Gör

Steam’deki fiyat artışı yalnızca ülkemize özgü değil, diğer ülkelerde de artış yaşandı. Konu hakkında taraflardan resmi açıklama yapılmadı. Zammın sebebi bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video)"

Horizon Zero Dawn’un PC versiyonu The Frozen Wilds ek paketini de içeriyor. Ultra geniş ekran desteği, gelişmiş yansıma, dinamik bitki örtüsü, özelleştirilebilir grafikler, sınırı kaldırılmış kare sayısı, ve benchmark aracı gibi PS4 sürümünde bulunmayan yeni özellikler barındırıyor. 7 Ağustos tarihinde PC oyuncularıyla buluşacak.

Horizon Zero Dawn - Steam sayfası

Horizon Zero Dawn - Epic Store sayfası



Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3,3 GHZ ya da AMD FX 6300 3,5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: DirectX 12

Depolama: 100 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K 3,5 GHz ya da Ryzen 5 1500X 3,5 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: DirectX 12

Depolama: 100 GB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.