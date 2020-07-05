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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Horizon Zero Dawn’un Steam fiyatına yüzde 250 oranında zam

    PC oyuncularının merakla beklediği Horizon Zero Dawn, çıkışına haftalar kala Steam’de uçuk miktarda zamlandı ve 275 TL oldu.
    4 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    6,8b
    1
    31
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Horizon Zero Dawn’un Steam fiyatına yüzde 250 oranında zam
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    Güncelleme: Steam'deki zammın ardından Epic Store'da da aynı zam yapıldı.
    “PlayStation özel oyunu” olarak karşımıza çıkan ancak Sony’nin ticari stratejisindeki değişiklik nedeniyle 7 Ağustos’ta PC’ye de gelecek Horizon Zero Dawn’a büyük zam geldi. Oyunun Steam’deki fiyatı 77 TL’den 275 TL’ye çıktı.

    Şu an ön sipariş aşamasındaki Horizon Zero Dawn, Steam ve Epic Store’da satılıyor. Steam versiyonuna uçuk miktarda zam yapılmasına rağmen Epic Store’da aynı fiyattan yani 79 TL’ye satılmaya devam ediliyor.

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    Horizon Zero Dawn’un Steam fiyatına yüzde 250 oranında zam
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    Steam’deki fiyat artışı yalnızca ülkemize özgü değil, diğer ülkelerde de artış yaşandı. Konu hakkında taraflardan resmi açıklama yapılmadı. Zammın sebebi bilinmiyor. 
    Ayrıca Bkz. "Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video)"

    Horizon Zero Dawn’un PC versiyonu The Frozen Wilds ek paketini de içeriyor. Ultra geniş ekran desteği, gelişmiş yansıma, dinamik bitki örtüsü, özelleştirilebilir grafikler, sınırı kaldırılmış kare sayısı, ve benchmark aracı gibi PS4 sürümünde bulunmayan yeni özellikler barındırıyor. 7 Ağustos tarihinde PC oyuncularıyla buluşacak. 

    Horizon Zero Dawn - Steam sayfası
    Horizon Zero Dawn - Epic Store sayfası
     

    Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri:

    Minimum

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
    • İşlemci: Intel Core i5-2500K 3,3 GHZ ya da AMD FX 6300 3,5 GHz
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB)
    • DirectX: DirectX 12
    • Depolama: 100 GB

    Önerilen

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
    • İşlemci: Intel Core i7-4770K 3,5 GHz ya da Ryzen 5 1500X 3,5 GHz
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8 GB)
    • DirectX: DirectX 12
    • Depolama: 100 GB



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    Ceqa (Güray ) 4 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Devlet müdahale etmeli diyenler, arkadaşlar zaten fiyatının artmasının nedeni devlet müdahale etmesi olabilir :D
    Yanıtla +52
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün (düzenlendi)
    Oyun zaten Epic'te 79 liraya satılıyor illa Steam'den almak zorunda değilsiniz.

    Edit: Akıllılık edip Epic'teki fiyat zamlanmadan alan aldı
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 3 gün Ucan Hollandalı
    hırsızlık yapmaktan gurur duymak böyle bir şey olsa gerek.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    R0llingMan 2 gün
    79 liradan epic'den aldım. 250 verende ne biliyim :)
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    Yacatisma (Alen ****) 2 gün
    zamlarin sebebi burada yaziyor,https://www.vg247.com/2020/07/05/horizon-zero-dawn-pc-cheap-vpn/
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    akınusta 3 gün yeni yorumcu
    yetişemedim yaa epic'te de zam yemiş off offff
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    tobepeople 3 gün
    Zaten Ps4'de oynayıp beğenmemiştim, 30 dk'lık oyun başı soğutmuştu oyundan! Oyun başı çok sıkıcı olduğu için fazla dayanamamıştım; bir de sürekli öğretelim ayağına, şunu yap ,bunu yap diye ekstra baltalıyordu. Sanane arkadaş, bırak da kendim dener öğrenirim! Oyunun olması gereken fiyatı 40 TL ama İndirimde olması gerken fiyat en fazla 20. Çünkü o fiyata bile neler var neler:

    Mesela bunlardan bir çok oyun alınabilir çok daha eski efsane oyunlar da var şuan en çok satılanları seçtim;
    -The Witcher 3: Wild Hunt? 18TL
    -Skyrim hatırlayamadım ama 20-30TL
    -Dead Cells 20-25TL
    -Don’t Starve Together 8,5TL
    -Warband 7,5TL
    -Dead by Daylight? 12,5TL
    -Mortal Kombat 11 33TL
    -TEKKEN 7 30TL
    -ETS 2 10TL
    -Batman serileri de çok ucuzdu 7-15TL arası
    80 Lira ona verene kadar ben buradan Don’t Starve Together, Witcher 3, Warband, Dead by Daylight ve Mortal Kombat 11' birlikte alırdım bence çok daha iyi!
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    mrbulmus61 (Olkan Bulmuş) 3 gün
    Geçen Cuma günü 77 TL almışım Cumartesi günü Akşam saat 9 gibi sonra zam olmuş 275 TL vay bee 1 gün sonra zam eklenmiştir. Saçma gibi ya Geçmiş olsun Dostlar iyi günler
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    DH Misafiri 3 gün
    Epic games de oyunu 275 tln satıyor artık. Haberi güncelleyebilirsiniz.
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    DH Misafiri 3 gün
    Ben 77 liradan aldım valla. Ağustosu bekliyorum :) :) :)
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün (düzenlendi)
    Okuduğunu da anlamıyo lan bunlar. Gerçi okudukların anlamış olsalar zaten bu durumda olmazlar, o da ayrı mesele ya. Bloklasan da kurtulamıyorsun gidiyor inatla mention yapıyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Avrupa'da 50-60 Euro'dan satılan oyun bizde 70 liradan listeye giriyor kimse ses çıkarmıyor ama birden normal fiyatına dönünce bir de suçlusu gene devlet oluyor. Çok enteresan bir bakış açısı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Bay Robot ( tunc) 3 gün ilkerinanç
    Euro’nun yüksek olmasının sebebi forumdaki ergenlerdi zaten seğil mi?
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    Halilowich (H Y) 3 gün
    Korsan ve torrent diyenler hırsızlık yaptığının farkında değil.
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    6808 kez okundu.
    23 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    horizon zero dawn, steam ve
    6 etiket daha zam epic store playstation Türkiye Haberleri sony Yazılım
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