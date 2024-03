House of the Dragon 2. sezon için tarih verildi

Tam Boyutta Gör Game of Thrones'un spin-off dizisi House of the Dragon, yakında ikinci sezonuyla ekranlara geri dönecek. Hatırlarsanız HBO dizinin bu yaz ekranlara döneceğini açıklamış ancak net bir yayın tarihi vermemişti. 2. sezon için hâlâ tam bir yayın günü verilmedi ama artık çok daha net bir zaman aralığına sahibiz.

HBO'nun sahibi olan Warner Bros. Discovery'nin dijital platformlardan sorumlu yöneticisi olan JB Perrette, House of the Dragon'ın heyecanla beklenen 2. sezonunun haziran ayında izleyici ile buluşacağını açıkladı.

House of the Dragon 2. Sezon, Haziran Ayında Başlayacak

İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor.

Beğeniyle karşılanan ilk sezonunda bu taht kavgasının nasıl başladığını anlatan dizi, ikinci sezonunda ise takip eden iç savaşı ekrana taşımaya başlayacak. Bu yüzden daha fazla ejderha savaşı göreceğimiz, aksiyon dozu daha yüksek bir sezon bizi bekliyor. Öte yandan Yedi Krallık'ın geri kalanının da bu savaşın içine çekilecek olması, başta Starklar olmak üzere Game of Thrones'tan tanıdığımız diğer haneleri de bu sezonda görebileceğimiz anlamına geliyor.

