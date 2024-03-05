House of the Dragon 2. sezon için tarih verildi

HBO'nun sahibi olan Warner Bros. Discovery'nin dijital platformlardan sorumlu yöneticisi olan JB Perrette, House of the Dragon'ın heyecanla beklenen 2. sezonunun haziran ayında izleyici ile buluşacağını açıkladı.
House of the Dragon 2. Sezon, Haziran Ayında Başlayacak
İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor.
Beğeniyle karşılanan ilk sezonunda bu taht kavgasının nasıl başladığını anlatan dizi, ikinci sezonunda ise takip eden iç savaşı ekrana taşımaya başlayacak. Bu yüzden daha fazla ejderha savaşı göreceğimiz, aksiyon dozu daha yüksek bir sezon bizi bekliyor. Öte yandan Yedi Krallık'ın geri kalanının da bu savaşın içine çekilecek olması, başta Starklar olmak üzere Game of Thrones'tan tanıdığımız diğer haneleri de bu sezonda görebileceğimiz anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.