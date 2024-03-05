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    Anlık Bildirim

    House of the Dragon 2. sezon için tarih verildi

    Warner Bros. Discovery, House of the Dragon'ın heyecanla beklenen 2. sezonu için tarih verdi. İlk sezonuyla büyük beğeni kazanan dizi, çok yakında ekranlara geri dönecek.
    House of the Dragon 2. sezon için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Game of Thrones'un spin-off dizisi House of the Dragon, yakında ikinci sezonuyla ekranlara geri dönecek. Hatırlarsanız HBO dizinin bu yaz ekranlara döneceğini açıklamış ancak net bir yayın tarihi vermemişti. 2. sezon için hâlâ tam bir yayın günü verilmedi ama artık çok daha net bir zaman aralığına sahibiz.

    HBO'nun sahibi olan Warner Bros. Discovery'nin dijital platformlardan sorumlu yöneticisi olan JB Perrette, House of the Dragon'ın heyecanla beklenen 2. sezonunun haziran ayında izleyici ile buluşacağını açıkladı.

    House of the Dragon 2. Sezon, Haziran Ayında Başlayacak

    İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor.

    Beğeniyle karşılanan ilk sezonunda bu taht kavgasının nasıl başladığını anlatan dizi, ikinci sezonunda ise takip eden iç savaşı ekrana taşımaya başlayacak. Bu yüzden daha fazla ejderha savaşı göreceğimiz, aksiyon dozu daha yüksek bir sezon bizi bekliyor. Öte yandan Yedi Krallık'ın geri kalanının da bu savaşın içine çekilecek olması, başta Starklar olmak üzere Game of Thrones'tan tanıdığımız diğer haneleri de bu sezonda görebileceğimiz anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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