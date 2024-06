House of the Dragon'ın 3. sezonu için beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı dizilerinden olan Game of Thrones'un spin-off dizisi House of the Dragon da kendi çapında bir başarı hikâyesi yazıyor. 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan dizi, bu hafta sonu 2. sezonuyla geri dönecek. Ancak daha 2. sezon başlamadan 3. sezonun akıbeti belli oldu. HBO, 2. sezonundan da son derece memnun olduğu diziye daha şimdiden 3. sezon onayı verdi.

Hem bu evrenin hem de House of the Dragon dizisinin yaratıcısı olan George R.R. Martin, aralık ayında bir açıklama yaparak 3. ve 4. sezon senaryoları üzerinde şimdiden çalışmaya başladıklarını açıklamıştı. Şimdi HBO'dan resmi onayın da alınmasıyla birlikte dizi 3. sezon için sete dönmeye bir adım daha yaklaşmış oldu.

House of the Dragon 2. Sezon, 16 Haziran'da Başlayacak

İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor.

Beğeniyle karşılanan ilk sezonunda bu taht kavgasının nasıl başladığını anlatan dizi, ikinci sezonunda ise takip eden iç savaşı ekrana taşımaya başlayacak. Daha fazla ejderha savaşı göreceğimiz, aksiyon dozu daha yüksek bir sezon bizi bekliyor.

Öte yandan Yedi Krallık'ın geri kalanının da bu savaşın içine çekilecek olması, başta Starklar olmak üzere Game of Thrones'tan tanıdığımız diğer haneleri de bu sezonda göreceğimiz anlamına geliyor.

House of the Dragon 3. sezonun akıbeti belli oldu