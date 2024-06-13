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    Anlık Bildirim

    House of the Dragon'ın 3. sezonu için beklenen haber geldi

    Pazar günü 2. sezonuyla ekranlara dönecek olan House of the Dragon, ekranlardaki yolculuğunu en az bir sezon daha sürdürecek. HBO, sevilen diziye daha şimdiden 3. sezon onayını verdi.
    House of the Dragon 3. sezonun akıbeti belli oldu Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en başarılı dizilerinden olan Game of Thrones'un spin-off dizisi House of the Dragon da kendi çapında bir başarı hikâyesi yazıyor. 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan dizi, bu hafta sonu 2. sezonuyla geri dönecek. Ancak daha 2. sezon başlamadan 3. sezonun akıbeti belli oldu. HBO, 2. sezonundan da son derece memnun olduğu diziye daha şimdiden 3. sezon onayı verdi.

    Hem bu evrenin hem de House of the Dragon dizisinin yaratıcısı olan George R.R. Martin, aralık ayında bir açıklama yaparak 3. ve 4. sezon senaryoları üzerinde şimdiden çalışmaya başladıklarını açıklamıştı. Şimdi HBO'dan resmi onayın da alınmasıyla birlikte dizi 3. sezon için sete dönmeye bir adım daha yaklaşmış oldu.

    House of the Dragon 2. Sezon, 16 Haziran'da Başlayacak

    İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor.

    Beğeniyle karşılanan ilk sezonunda bu taht kavgasının nasıl başladığını anlatan dizi, ikinci sezonunda ise takip eden iç savaşı ekrana taşımaya başlayacak. Daha fazla ejderha savaşı göreceğimiz, aksiyon dozu daha yüksek bir sezon bizi bekliyor.

    Öte yandan Yedi Krallık'ın geri kalanının da bu savaşın içine çekilecek olması, başta Starklar olmak üzere Game of Thrones'tan tanıdığımız diğer haneleri de bu sezonda göreceğimiz anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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