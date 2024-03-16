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    Anlık Bildirim

    House of the Dragon ikinci sezon fragmanı gelecek hafta yayınlanacak

    HBO’nun sevilen dizisi House of the Dragon, önümüzdeki aylarda yeni sezonuna kavuşacak. Bir süredir merakla beklenen dizinin yeni sezon fragmanı önümüzdeki hafta yayınlanacak.
    House of the Dragon ikinci sezon fragmanı yolda Tam Boyutta Gör
    HBO’nun en popüler yapımları arasında yer alan Game of Thrones, hayal kırıklığı yaratan bir sezonla ekranlara veda etse de HBO, Game of Thrones evreni ile olan macerasında devam ediyor. Bu doğrultuda platform, 2022 yılında orijinal Game of Thrones’dan yüzyıllar önce yaşanan hikayeleri anlatan House of the Dragon dizisini yayınlamıştı. Kısa sürede popülerliğe kavuşan dizinin merakla beklenen yeni sezonundan yeni bilgiler geldi.

    House of the Dragon’ın ikinci sezon fragmanı gelecek hafta çıkacak

    House of the Dragon’ın ikinci sezon fragmanının geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Super Bowl finalinde yayınlanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Hayranların canını sıkan bu durumun ardından Max platformunun Fransız Twitter hesabı, ikinci sezon hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

    House of the Dragon - İkinci sezona ilk bakış Tam Boyutta Gör
    MAX Fransa’nın açıklamasına göre House of the Dragon’ın ikinci sezon fragmanı önümüzdeki hafta yayınlanacak. Bunun yanı sıra merakla beklenen Max yapımları olan The Penguin ve Dune: Prophecy de gelecek hafta gösterilecek. Sezon finalinin bıraktığı yerden devam edecek olan ikinci sezon, Game of Thrones hayranları için dikkat çeken bir macera sunacak. İkinci sezon, sevdiğimiz isimlerin yanı sıra Gayle Rankin tarafından canlandırılacak Alys Rivers ve Tom Taylor tarafından canlandırılacak Lord Stark gibi karakterlere de yer verecek. House of the Dragon’ın ikinci sezonunun bu yaz yayınlanması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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