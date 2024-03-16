House of the Dragon ikinci sezon fragmanı gelecek hafta yayınlanacak

Tam Boyutta Gör HBO’nun en popüler yapımları arasında yer alan Game of Thrones, hayal kırıklığı yaratan bir sezonla ekranlara veda etse de HBO, Game of Thrones evreni ile olan macerasında devam ediyor. Bu doğrultuda platform, 2022 yılında orijinal Game of Thrones’dan yüzyıllar önce yaşanan hikayeleri anlatan House of the Dragon dizisini yayınlamıştı. Kısa sürede popülerliğe kavuşan dizinin merakla beklenen yeni sezonundan yeni bilgiler geldi.

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House of the Dragon’ın ikinci sezon fragmanı gelecek hafta çıkacak

House of the Dragon’ın ikinci sezon fragmanının geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Super Bowl finalinde yayınlanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Hayranların canını sıkan bu durumun ardından Max platformunun Fransız Twitter hesabı, ikinci sezon hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

Tam Boyutta Gör MAX Fransa’nın açıklamasına göre House of the Dragon’ın ikinci sezon fragmanı önümüzdeki hafta yayınlanacak. Bunun yanı sıra merakla beklenen Max yapımları olan The Penguin ve Dune: Prophecy de gelecek hafta gösterilecek. Sezon finalinin bıraktığı yerden devam edecek olan ikinci sezon, Game of Thrones hayranları için dikkat çeken bir macera sunacak. İkinci sezon, sevdiğimiz isimlerin yanı sıra Gayle Rankin tarafından canlandırılacak Alys Rivers ve Tom Taylor tarafından canlandırılacak Lord Stark gibi karakterlere de yer verecek. House of the Dragon’ın ikinci sezonunun bu yaz yayınlanması bekleniyor.

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House of the Dragon ikinci sezon fragmanı yolda