Yeni Game of Thrones dizisi House of The Dragon'ın inceleme puanları geldi

Son dönemin en popüler markalarından birisi olan Game of Thrones'un geçmiş yıllarını anlatacak olan House of The Dragon isimli diziden ilk puanları geldi.

Dizinin yayınlanmasına kısa bir süre kaldı ve ilk puanlar geçtiğimiz saatlerde geldi. Rotten Tomatoes üzerinde 242 kişi puan vermiş durumda ve ortalama 81. Metacritic üzerinde ise 38 inceleme mevcut ve ortalama da 69. Böylesine merakla beklenen dizinin en azından 80 üstü ortalamaya sahip olmasını bekliyorduk ancak Metacritic puanı biraz düşündürdü diyebiliriz. Yine de diziyi çıkınca görmek ne mantıklısı.

House of The Dragon, 21 Ağustos'ta ülkemizde BluTV üzerinden yayınlanacak. House of the Dragon, Targaryen hanedanlığını konu alacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.

Dizinin müziklerini başarılı besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson ve Gavin Spokes bulunuyor.

