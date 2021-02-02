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    House of The Dragon'ın müziklerini Game of Thrones'un müzikleri yapan Ramin Djawadi üstlenecek

    Yeni Game of Thrones dizisinin kadrosu her geçen gün büyüyor. Şimdi de ekibe son dönemlerin en iyi bestecilerinden biri olan Ramin Djawadi katıldı.
    02 Şubat 2021, 15:41 (2 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    House of The Dragon'ın müziklerini Game of Thrones'un müzikleri yapan Ramin Djawadi üstlenecek
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    2010'lu yılların en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones'un bildiğiniz gibi spin-off bir dizisi geliyor. House of The Dragon isimli dizinin yapım süreci yavaş yavaş başlıyor ve dizinin ekibine her geçen gün farklı isimler katılıyor. Ekibe katılan son isim de Game of Thrones izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim.

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    Game of Thrones'un başarısı kadar müziklerinin başarısını da unutmamak gerek. Her ne kadar dizi son sezonlarda hayal kırıklığı yaşatsa da müzikleri her zaman en iyilerden biri oldu. Özellikle jenerik müziği bugün bile en popülerlerden biri. Game of Thrones'un müziklerini yapan isim de Ramin Djawadi.

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre yeni Game of Thrones dizisi House of The Dragon'ın müziklerini de yine Ramin Djawadi üstlenecek. Kendisi Game of Thrones'un ardından başka bir HBO dizisi olan Westworld'te de çalışmıştı. 

    House of the Dragon, isminden de anlayabileceğiniz üzere Targaryen hanedanlığını anlatacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. 2022 yılında yayınlanması bekleniyor. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Müziklerini bilmem ama dizi güzel olacak gibi.10 bölüm az değil mi.
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