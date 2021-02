House of The Dragon'ın müziklerini Game of Thrones'un müzikleri yapan Ramin Djawadi üstlenecek

Tam Boyutta Gör

2010'lu yılların en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones'un bildiğiniz gibi spin-off bir dizisi geliyor. House of The Dragon isimli dizinin yapım süreci yavaş yavaş başlıyor ve dizinin ekibine her geçen gün farklı isimler katılıyor. Ekibe katılan son isim de Game of Thrones izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim.

İlginizi Çekebilir

The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı!

Ayrıca Bkz. "Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'dan yeni görseller paylaşıldı"

Game of Thrones'un başarısı kadar müziklerinin başarısını da unutmamak gerek. Her ne kadar dizi son sezonlarda hayal kırıklığı yaşatsa da müzikleri her zaman en iyilerden biri oldu. Özellikle jenerik müziği bugün bile en popülerlerden biri. Game of Thrones'un müziklerini yapan isim de Ramin Djawadi.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre yeni Game of Thrones dizisi House of The Dragon'ın müziklerini de yine Ramin Djawadi üstlenecek. Kendisi Game of Thrones'un ardından başka bir HBO dizisi olan Westworld'te de çalışmıştı.

House of the Dragon, isminden de anlayabileceğiniz üzere Targaryen hanedanlığını anlatacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. 2022 yılında yayınlanması bekleniyor. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.