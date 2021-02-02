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    Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'dan yeni görseller paylaşıldı

    Disney'in Marvel için hazırladığı dizilerden bir yenisi olan The Falcon and the Winter Soldier'dan yeni görseller yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Şubat 2021, 11:00 (Güncellendi, 2 hf.)
    2,3b
    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'dan yeni görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Disney'in Marvel için hazırladığı Marvel Sinematik Evreni'nin 4. fazı geçtiğimiz haftalarda yayınlanan WandaVision dizisi ile başladı. Normalde ilk dizi olması planlanan The Falcon and the Winter Soldier, ne yazık ki salgın sebebiyle ertelenmişti. Geçtiğimiz saatlerde de yeni görseller paylaşıldı.

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    Görsellere baktığımızda tanıtım görselleri olduğunu görebiliyoruz. Dizinin odağında olan dört karaktere yakından bir bakış tarzında. Falcon ve Winter Soldier zaten ön planda. Kaptan Amerika kostümlü karakter ise US Ajanı John F. Walker. Bir diğer karakter de Baron Zemo.

    Dizi Endgame'in sonunda Steve Rogers'ın kalkanı bırakmasının hemen ardından devam edecek ve kalkanı kimin alması gerektiğini konu alacak. The Falcon and The Winter Soldier'ın her bölüm 40-50 dakika aralığında olacak ve 6 bölümden oluşacak. 19 Mart'ta Disney+ üzerinde yayınlanacak.

    Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.



    https://www.ign.com/articles/falcon-winter-soldier-baron-zemo-john-walker-costumes-mcu-us-agent Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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