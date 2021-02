Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'dan yeni görseller paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Disney'in Marvel için hazırladığı Marvel Sinematik Evreni'nin 4. fazı geçtiğimiz haftalarda yayınlanan WandaVision dizisi ile başladı. Normalde ilk dizi olması planlanan The Falcon and the Winter Soldier, ne yazık ki salgın sebebiyle ertelenmişti. Geçtiğimiz saatlerde de yeni görseller paylaşıldı.

Görsellere baktığımızda tanıtım görselleri olduğunu görebiliyoruz. Dizinin odağında olan dört karaktere yakından bir bakış tarzında. Falcon ve Winter Soldier zaten ön planda. Kaptan Amerika kostümlü karakter ise US Ajanı John F. Walker. Bir diğer karakter de Baron Zemo.

Dizi Endgame'in sonunda Steve Rogers'ın kalkanı bırakmasının hemen ardından devam edecek ve kalkanı kimin alması gerektiğini konu alacak. The Falcon and The Winter Soldier'ın her bölüm 40-50 dakika aralığında olacak ve 6 bölümden oluşacak. 19 Mart'ta Disney+ üzerinde yayınlanacak.

Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

