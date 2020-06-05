HP’den Samsung Portable SSD serisine rakip geldi

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Taşınabilir SSD pazarının en beğenilen serilerinden Samsung Portable SSD bu hafta yeni bir rakip ile tanıştı. HP Portable SSD P500 taşınabilir depolama istasyonu biraz daha fiyata oynayan özelliklere sahip.

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HP Portable SSD P500 özellikleri ve fiyatı

HP Portable SSD P500 modeli alüminyum alaşımlı gövdesi ile şık bir tasarıma sahip. Boyutları 79.1 mm x 53.9 mm x 10 mm iken, ağırlığı 45.4 gram olarak belirlenmiş. Ürün 4 farklı renk seçeneği ile geliyor ve şimdilik 1TB kapasite var.

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USB 3.2 Gen 1 Tip-C arabirimini kullanan sürücüye Tip-C ve Tip-A standartlarını dönüştüren iki ekstra kablo eşlik ediyor. Teknik detayları bilinmese de okuma hızlarında 420MB/s, yazma hızlarında da 255MB/s seviyesine erişilebiliyor.

Çin’de satışa çıkan HP Portable SSD P500 modeli 98$-126$ arasında değişen fiyatlara sahip. Samsung Portable SSD T7 modeline bakacak olursak 1TB kapasite ve 1000MB/s veri aktarım hızları 200$ seviyesinde. Neredeyse yarı fiyatına ancak erişim hızları biraz tereddüt oluşturabilir. HP’nin bellek ve depolama ürünlerini Çinli BiWin üretiyor.

https://www.techpowerup.com/268055/hp-unveils-portable-ssd-p500-1tb

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