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    HP Omen Transcend 32 tanıtıldı: 32 inç OLED ekranda 240Hz 4K çözünürlük

    CES 2024 fuarı tüm hızıyla devam ediyor ve bu sefer karşımızda HP bulunuyor. Omen Transcend 32 monitörünü tanıtan HP, 32 inç OLED oyun monitöründe 240Hz ve 4K çözünürlük sunuyor.
    HP Omen Transcend 32 tanıtıldı: 32 inç 240Hz 4K OLED Tam Boyutta Gör
    Hewlett-Packard veya daha tanındık adıyla HP, CES'te bir dizi oyun bilgisayarı ve çevre birimini görücüye çıkardı ve en heyecan verici ürünlerden biri de yeni Omen Transcend 32 oyun monitörü oldu. Şirket, Omen Transcend 32'nin sektörde HyperX tarafından ayarlanmış sese sahip ilk oyun monitörü olduğu değerlendirmesi de dahil olmak üzere birçok iki gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

    HP Omen Transcend 32 özellikleri

    HP Omen Transcend 32’nin değiştirilebilir USB bağlantı noktalarına sahip ilk oyun monitörü ve en zorlu oyun dizüstü bilgisayarlarını beslemek için fazlasıyla yeterli olan 140 watt USB-C Power Delivery özelliğine sahip ilk OLED oyun monitörü olduğunu belirtiyor.

    HP Omen Transcend 32 tanıtıldı: 32 inç 240Hz 4K OLED Tam Boyutta Gör
    Ancak her şeyden önce Omen Transcend 32, 4K (3840 x 2160) çözünürlüğe, 240Hz yenileme hızına ve 0,3 ms tepki süresine sahip 32 inç QD-OLED panele sahip. Üst düzey bir oyun monitöründen bekleyebileceğiniz gibi Omen Transcend 32, AMD FreeSync Premium Pro'yu destekliyor.

    HP, monitörün VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikalı olduğunu ve gelişmiş görüntü kalitesi için Dolby Vision'ı desteklediğini söylüyor. Bununla birlikte, panel için tipik SDR parlaklığı 250 nit olarak derecelendirilirken, HDR içerikle maksimum çıkış 1.000 nit'e ulaşıyor. Ek olarak, bu QD-OLED panel ile yüzde 99 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB kapsama alanına ulaşılıyor.

    HP Omen Transcend 32 tanıtıldı: 32 inç 240Hz 4K OLED Tam Boyutta Gör
    HP Omen Transcend 32, bir oyuncu monitörü olduğundan dolayı arka tarafında dikdörtgen şeklinde yapılandırılabilir aRGB aydınlatma bulunuyor. HP ayrıca yoğun oyun seansları sırasında OLED paneli soğutmak (böylece panel ömrünü korumak) için OMEN Tempest teknolojisini kullanıyor. Bağlanabilirlik konusunda Omen Transcend 32 hayal kırıklığına uğratmıyor. İki HDMI 2.1 portu ve bir DisplayPort 2.1 portu ile donatılmış olarak geliyor. Ek olarak iki USB-C, bir USB-C 3.2, üç USB-A 3.2 bağlantı noktası, 3,5 mm ses jakı ve dört adet 3 watt gücünde hoparlör de üründe bulunuyor.

    Bunlara ek olarak yaşam kalitesi için de önemli bir özellik dahili olarak monitörde bulunuyor. Omen Transcend 32’de kullanmadığınız zamanlarda kulaklıklarınızı asabileceğiniz çıkarılabilir bir stand bulunuyor. Son olarak HP, Omen Transcend 32'nin fiyatını açıklamadı ve sadece bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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