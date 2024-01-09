HP Omen Transcend 32 tanıtıldı: 32 inç OLED ekranda 240Hz 4K çözünürlük

HP Omen Transcend 32’nin değiştirilebilir USB bağlantı noktalarına sahip ilk oyun monitörü ve en zorlu oyun dizüstü bilgisayarlarını beslemek için fazlasıyla yeterli olan 140 watt USB-C Power Delivery özelliğine sahip ilk OLED oyun monitörü olduğunu belirtiyor.
HP, monitörün VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikalı olduğunu ve gelişmiş görüntü kalitesi için Dolby Vision'ı desteklediğini söylüyor. Bununla birlikte, panel için tipik SDR parlaklığı 250 nit olarak derecelendirilirken, HDR içerikle maksimum çıkış 1.000 nit'e ulaşıyor. Ek olarak, bu QD-OLED panel ile yüzde 99 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB kapsama alanına ulaşılıyor.
Bunlara ek olarak yaşam kalitesi için de önemli bir özellik dahili olarak monitörde bulunuyor. Omen Transcend 32’de kullanmadığınız zamanlarda kulaklıklarınızı asabileceğiniz çıkarılabilir bir stand bulunuyor. Son olarak HP, Omen Transcend 32'nin fiyatını açıklamadı ve sadece bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini söyledi.
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.