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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP Palm'ın webOS 2.0'lı telefonu Pre 2, İngiltere'de satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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HP tarafından satın alındıktan sonra ekonomik olarak rahatlayan ve rafa kaldırdığı birçok projesini hayata geçirmek için çalışmalarına hız veren Palm, Fransa'dan sonra İngiltere'de de ilk webOS'li telefonu Pre'nin varisi Pre 2'i satışa sundu.

HP Palm'ın yetkili isimlerinden gelen açıklamalarda olduğu gibi Pre 2, İngiltere'de herhangi bir operatör aracılığıyla değil, direk olarak Palm tarafından satışa sunuldu. Teknoloji severlerin Palm'ın İngiltere'deki çevrimiçi mağazasından satın alabilecekleri telefonun satış fiyatıysa 399 İngiliz Sterlini yani yaklaşık olarak 925 TL olarak belirlenmiş.

Pre 2; 1GHz'lik işlemcisi, 5Megapiksellik kamerası ve en önemlisi hız ve çoklu program çalıştırabilme yetenekleriyle ön plana çıkan webOS 2.0 işletim sistemiyle dikkatleri üzerine topluyor.


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resler 9 yıl
Uygulama mağazasında neler var acaba?
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sinuhe.s 9 yıl
çok şirin bi tel


nasip olursa alacam bi tane
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