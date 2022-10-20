Hatanın böylesi: Windows laptop reklamında Mac görüntüleri

Mükemmel dizüstü bilgisayarda macOS görüntüleri
HP’nin Windows laptop reklam görselinde, “Evden olmadan herhangi bir yerden uzaktan çalışanlar için HP’nin sizin için mükemmel dizüstü bilgisayarı var. İşin her yönü için mükemmel bir dizüstü bilgisayar” yazıyor. Görsel, Chrome tarayıcısında açılmış Gmail, Siri düğmesi ve tabii ki Apple logosu gibi öğelerin olduğu macOS arayüzüne sahip bir HP dizüstü bilgisayarı gösteriyor.
Photoshop kazası ilk değil
Microsoft’un stratejik ortağı olarak HP’nin yeni reklam tanıtım görselinin Photoshop eseri olduğu açık. HP’nin yaşadığı bu durumu geçmişte Samsung, Huawei gibi birçok ünlü teknoloji şirketi de yaşadı; reklam kampanyalarında Apple ürünlerini kullanırken görüldüler. HP, halihazırda Lenovo’nun öncülük ettiği, dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.