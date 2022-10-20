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    Hatanın böylesi: Windows laptop reklamında Mac görüntüleri

    HP'nin mükemmel Windows dizüstü bilgisayar reklamında paylaşılan görüntülerin Apple macOS sistemine ait olduğu açıkça görülüyor. Tahmin edeceğiniz üzere bir Photoshop kazası
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    hp windows laptop reklamı
    Bilgisayar üreticisi HP’nin “mükemmel dizüstü bilgisayar” reklamında inanılmaz bir hata yapıldı. Sosyal medya platformunda paylaşılan tanıtım görselinde Windows işletim sistemi yerine macOS ekran görüntülerinin paylaşıldığı net bir şekilde görülüyor.

    Mükemmel dizüstü bilgisayarda macOS görüntüleri

    HP’nin Windows laptop reklam görselinde, “Evden olmadan herhangi bir yerden uzaktan çalışanlar için HP’nin sizin için mükemmel dizüstü bilgisayarı var. İşin her yönü için mükemmel bir dizüstü bilgisayar” yazıyor. Görsel, Chrome tarayıcısında açılmış Gmail, Siri düğmesi ve tabii ki Apple logosu gibi öğelerin olduğu macOS arayüzüne sahip bir HP dizüstü bilgisayarı gösteriyor.

    Photoshop kazası ilk değil

    Microsoft’un stratejik ortağı olarak HP’nin yeni reklam tanıtım görselinin Photoshop eseri olduğu açık. HP’nin yaşadığı bu durumu geçmişte Samsung, Huawei gibi birçok ünlü teknoloji şirketi de yaşadı; reklam kampanyalarında Apple ürünlerini kullanırken görüldüler. HP, halihazırda Lenovo’nun öncülük ettiği, dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi.

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