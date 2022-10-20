Hatanın böylesi: Windows laptop reklamında Mac görüntüleri

Bilgisayar üreticisi HP’nin “mükemmel dizüstü bilgisayar” reklamında inanılmaz bir hata yapıldı. Sosyal medya platformunda paylaşılan tanıtım görselinde Windows işletim sistemi yerine macOS ekran görüntülerinin paylaşıldığı net bir şekilde görülüyor.

Mükemmel dizüstü bilgisayarda macOS görüntüleri

HP’nin Windows laptop reklam görselinde, “Evden olmadan herhangi bir yerden uzaktan çalışanlar için HP’nin sizin için mükemmel dizüstü bilgisayarı var. İşin her yönü için mükemmel bir dizüstü bilgisayar” yazıyor. Görsel, Chrome tarayıcısında açılmış Gmail, Siri düğmesi ve tabii ki Apple logosu gibi öğelerin olduğu macOS arayüzüne sahip bir HP dizüstü bilgisayarı gösteriyor.

Photoshop kazası ilk değil

Microsoft’un stratejik ortağı olarak HP’nin yeni reklam tanıtım görselinin Photoshop eseri olduğu açık. HP’nin yaşadığı bu durumu geçmişte Samsung, Huawei gibi birçok ünlü teknoloji şirketi de yaşadı; reklam kampanyalarında Apple ürünlerini kullanırken görüldüler. HP, halihazırda Lenovo’nun öncülük ettiği, dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

HP Windows laptop reklamında macOS görüntüleri paylaşıldı