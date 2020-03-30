HQ Trivia geri dönüyor

Mobil cihazlarda canlı bilgi yarışmalarının ilk örneği olan ve bu türün yükselişine katkı sağlayan HQ Trivia, kurucusunun aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle ölmesinin ardından sarsılmaya başladı.

Can suyu oldu

Geçtiğimiz aylarda ünlü sunucularını kaybeden ve mali açıdan sıkıntıya giren ekip yayınları durdurma kararı almıştı. Bu hafta ise gizemli bir yatırımcının uygulamayı batmaktan kurtardığı ve yeniden hayata döndürdüğü açıklandı.

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Uygulama sayfalarında da yeniden bilgi yarışmalarının başlayacağı ifade ediliyor. Pazar ve Perşembe günleri saat 13.00’da Chapter Two olarak yarışmalar yapılacak. Para ödülünün bir kısmının koronavirüs mücadelesine bağışlanacağı da ifade ediliyor.

HQ Trivia uygulamasının ne kadar yatırım aldığı ve mali sıkıntıları tam olarak aşıp aşmadığı bilinmiyor. Bu bakımdan yarışmalar ne kadar devam edecek belli değil.

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https://www.engadget.com/2020-03-30-hq-trivia-makes-a-surprise-return.html

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