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    HQ Trivia geri dönüyor

    Battığını duyurduktan sonra gizemli bir yatırımcının destek vermesi ile HQ Trivia bilgi yarışması yeniden hayata döndü. Bilinmeyen bir süre daha yarışmalar devam edecek.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HQ Trivia geri dönüyor

    Mobil cihazlarda canlı bilgi yarışmalarının ilk örneği olan ve bu türün yükselişine katkı sağlayan HQ Trivia, kurucusunun aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle ölmesinin ardından sarsılmaya başladı.

    Can suyu oldu

    Geçtiğimiz aylarda ünlü sunucularını kaybeden ve mali açıdan sıkıntıya giren ekip yayınları durdurma kararı almıştı. Bu hafta ise gizemli bir yatırımcının uygulamayı batmaktan kurtardığı ve yeniden hayata döndürdüğü açıklandı.

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    Uygulama sayfalarında da yeniden bilgi yarışmalarının başlayacağı ifade ediliyor. Pazar ve Perşembe günleri saat 13.00’da Chapter Two olarak yarışmalar yapılacak. Para ödülünün bir kısmının koronavirüs mücadelesine bağışlanacağı da ifade ediliyor.

    HQ Trivia uygulamasının ne kadar yatırım aldığı ve mali sıkıntıları tam olarak aşıp aşmadığı bilinmiyor. Bu bakımdan yarışmalar ne kadar devam edecek belli değil.

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    https://www.engadget.com/2020-03-30-hq-trivia-makes-a-surprise-return.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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