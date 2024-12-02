HT Solar, ilk esnek güneş paneli kurulumunu Eskişehir’de yaptı

Yerli üretim esnek paneller kuruldu
Türkiye’de esnek güneş panellerinin seri üretimini gerçekleştiren ilk firma olan HT Solar, Eskişehir’deki kurulumunda her biri 450W gücündeki 30 adet esnek güneş panelleri kullandı. 120 m²’lik bir çatıya kurulan paneller, yıllık ortalama 15.000 kWh enerji üretecek. Proje kapsamında ise yılda yaklaşık 65 bin TL tasarruf sağlanacak.
Ortalama 6.5 kilogram ağırlığı ile diğer standart güneş panellerine kıyasla ortalama yüzde 80 daha hafif olan esnek paneller, birçok şekil ve yüzeye delme veya vidalama gerektirmeden özel yapıştırıcı madde kullanılarak uygulanabiliyor; bu da kurulum maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor.
Kurulu gücün yüzde 15’i HT Solar panellerinden
HT Solar Genel Müdür Yardımcısı Emre Kulaç, proje hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün yaklaşık yüzde 15’inin panelleri ile sağlandığını belirtirken “En yeni ürünlerimizden biri olan esnek panellerimiz; statik açıdan yetersiz çatılar ve membran çatılar başta olmak üzere, bungalov, karavan, tekne, yat, otobüs ve araba gibi son kullanıcılara hitap eden alanlarda güneş enerjisinden yararlanmak isteyen müşterilerimize en uygun çözümü sunuyor.” dedi. Kulaç, geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye’de ilk kez seri üretimine imza attıkları esnek panellerin kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: