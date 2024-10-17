Karabük Üniversitesi'nde yerli güneş paneli temizleme robotu geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Güneş panellerinin verimliliğini güneşin şiddeti kadar panelin temizliği de etkiliyor. Toz toplayan panellerde verimlilik ciddi oranda düşüyor. Panelin sürekli temizliği gerekiyor. Personel şehirden uzakta yapısı ve personel maliyeti nedeniyle panel temizliği için teknolojiden yararlanılmaya çalışılıyor. Karabük Üniversitesi akademisyenleri yerli güneş paneli temizleme robotu geliştirildi.

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Yüzde 95 yerlilik oranına sahip

Daha önce yenilenebilir enerjiye yönelik çeşitli çalışmalarıyla bilinen Karabük Üniversitesi çatısındaki güneş panellerini temizlemesi amacıyla yüzde 95 yerlilik oranına sahip yerli temizleme robotu tasarladı ve üretimini yaptı. Elektronik devresi, mekanik tasarımı, kontrol yazılımı ve imalatı akademisyenlerce gerçekleştirilen temizleme robotu saatte yaklaşık 170 kWp temizleme kapasitesine sunuyor. Robot, tek ya da çift fırçayla kullanılabiliyor.

Projeyi Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Selim Öncü ve Doç. Dr. Mustafa Karagöz ile öğretim görevlisi Burak Çiftçi geliştirdi. Üniversite çatısını temizlemek için yılda bir temizleme hizmeti alınıyordu. Şimdi robot robotu sayesinde sık sık temizlik yapılarak güneş panellerinden daha fazla verim elde edilecek.

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Doç. Dr. Mustafa Karagöz, temizleme robotunun farklı tip panellerde başarıyla çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"Saatte yaklaşık 170 kWp temizleme kapasitesine sahip olan robotumuz, tek ya da çift fırçayla temizleme seçenekleri ile kullanılabilmektedir. Farklı tip panellerde yapılan temizleme çalışmalarında robotun 15 dereceye kadar kayma yapmadan ıslak zeminde, cam yüzeyde temizliği gerçekleştirdiğini gördük. Yaptığımız testlerde, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi çatısında bulunan kirli panellerin temizlenmesiyle üretim performansı artırılmıştır."

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Yerli güneş paneli temizleme robotu geliştirildi