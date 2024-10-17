Karabük Üniversitesi'nde yerli güneş paneli temizleme robotu geliştirildi

Yüzde 95 yerlilik oranına sahip
Daha önce yenilenebilir enerjiye yönelik çeşitli çalışmalarıyla bilinen Karabük Üniversitesi çatısındaki güneş panellerini temizlemesi amacıyla yüzde 95 yerlilik oranına sahip yerli temizleme robotu tasarladı ve üretimini yaptı. Elektronik devresi, mekanik tasarımı, kontrol yazılımı ve imalatı akademisyenlerce gerçekleştirilen temizleme robotu saatte yaklaşık 170 kWp temizleme kapasitesine sunuyor. Robot, tek ya da çift fırçayla kullanılabiliyor.
Projeyi Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Selim Öncü ve Doç. Dr. Mustafa Karagöz ile öğretim görevlisi Burak Çiftçi geliştirdi. Üniversite çatısını temizlemek için yılda bir temizleme hizmeti alınıyordu. Şimdi robot robotu sayesinde sık sık temizlik yapılarak güneş panellerinden daha fazla verim elde edilecek.
Doç. Dr. Mustafa Karagöz, temizleme robotunun farklı tip panellerde başarıyla çalıştığını belirterek şunları kaydetti:
"Saatte yaklaşık 170 kWp temizleme kapasitesine sahip olan robotumuz, tek ya da çift fırçayla temizleme seçenekleri ile kullanılabilmektedir. Farklı tip panellerde yapılan temizleme çalışmalarında robotun 15 dereceye kadar kayma yapmadan ıslak zeminde, cam yüzeyde temizliği gerçekleştirdiğini gördük. Yaptığımız testlerde, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi çatısında bulunan kirli panellerin temizlenmesiyle üretim performansı artırılmıştır."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.