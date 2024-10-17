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    Anlık Bildirim

    Karabük Üniversitesi'nde yerli güneş paneli temizleme robotu geliştirildi

    Karabük Üniversitesi akademisyenleri, yüzde 95 yerlilik oranına sahip güneş paneli temizleme robotu geliştirdi. Robot saatte 170 kWp temizleme kapasitesi sunuyor.
    Yerli güneş paneli temizleme robotu geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Güneş panellerinin verimliliğini güneşin şiddeti kadar panelin temizliği de etkiliyor. Toz toplayan panellerde verimlilik ciddi oranda düşüyor. Panelin sürekli temizliği gerekiyor. Personel şehirden uzakta yapısı ve personel maliyeti nedeniyle panel temizliği için teknolojiden yararlanılmaya çalışılıyor. Karabük Üniversitesi akademisyenleri yerli güneş paneli temizleme robotu geliştirildi.

    Yüzde 95 yerlilik oranına sahip

    Daha önce yenilenebilir enerjiye yönelik çeşitli çalışmalarıyla bilinen Karabük Üniversitesi çatısındaki güneş panellerini temizlemesi amacıyla yüzde 95 yerlilik oranına sahip yerli temizleme robotu tasarladı ve üretimini yaptı. Elektronik devresi, mekanik tasarımı, kontrol yazılımı ve imalatı akademisyenlerce gerçekleştirilen temizleme robotu saatte yaklaşık 170 kWp temizleme kapasitesine sunuyor. Robot, tek ya da çift fırçayla kullanılabiliyor.

    Projeyi Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Selim Öncü ve Doç. Dr. Mustafa Karagöz ile öğretim görevlisi Burak Çiftçi geliştirdi. Üniversite çatısını temizlemek için yılda bir temizleme hizmeti alınıyordu. Şimdi robot robotu sayesinde sık sık temizlik yapılarak güneş panellerinden daha fazla verim elde edilecek.

    Yerli güneş paneli temizleme robotu geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Doç. Dr. Mustafa Karagöz, temizleme robotunun farklı tip panellerde başarıyla çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

    "Saatte yaklaşık 170 kWp temizleme kapasitesine sahip olan robotumuz, tek ya da çift fırçayla temizleme seçenekleri ile kullanılabilmektedir. Farklı tip panellerde yapılan temizleme çalışmalarında robotun 15 dereceye kadar kayma yapmadan ıslak zeminde, cam yüzeyde temizliği gerçekleştirdiğini gördük. Yaptığımız testlerde, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi çatısında bulunan kirli panellerin temizlenmesiyle üretim performansı artırılmıştır."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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