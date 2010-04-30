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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, 2010'un ikinci çeyreği için hedeflerini büyütüyor

9 yıl
7,5b
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7
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Uzun yıllardır pazarda olmasına rağmen özellikle son yıllarda önemli büyüme gösteren Tayvan'lı akıllı telefon üreticisi HTC, 2010 yılının ilk yarısında telefon satışlarında önemli bir artış hedefliyor.

Amerika, Avrupa ve Asya pazarındaki talep doğrultusunda bu yılın kış döneminde %37'lik artışla 3.3 milyon akıllı telefon üretimi gerçekleştiren HTC; bahar döneminde %36'lık artışla 4.5 milyon cihaz sevkiyatı, 2010 yılının ilk yarısı değerlendirildiğindeyse toplamda 7.8 milyon dağıtım ile geçen seneye göre %40'lık artış yapmayı hedefliyor. İlk çeyrekte 37.7 milyar Tayvan doları gelir açıklayan firma, ikinci çeyrekte de gelirinin 50 milyar Tayvan dolarını aşmasını bekliyor.

Toplam satış karının ikinci çeyrekte de ilk çeyrekteki %30.3 seviyelerinde olmasını bekleyen HTC'nin ürünlerinin ortalama satış fiyatıysa 2009'un son çeyreğinde 348 dolarken, ilk çeyrekte bu değer 339 dolara düşmüş durumda.


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The Red Fox 9 yıl
Dunya'nin pazar payi en buyuk ureticisi degil mi su anda HTC?
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realbrutal 9 yıl
htcnin çıkardığı telefonları beğeniyorum.eğer şu an telefon alsam ilk tercihim htc olurdu.ciddi olarak başarıyı hakettiklerini düşünüyorum.tabi türkiyeyi önemsemeyip her telefonlarını getirmiyorlar.bunun tabi eksi bir puan onlar için
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Shady 9 yıl

[KEO]

Dunya'nin pazar payi en buyuk ureticisi degil mi su anda HTC?


Merhaba

Akıllı telefon pazarındaki sıralama şu şekildedir;

Nokia--->% 38.9
RIM--->% 19.8
Apple--->% 14.4
HTC--->% 4.6

Bu sonuçlar Şubat ayının başında IDC tarafından yayınlanan raporda yer almıştır.
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