HTC, 2010'un ikinci çeyreği için hedeflerini büyütüyor

Uzun yıllardır pazarda olmasına rağmen özellikle son yıllarda önemli büyüme gösteren Tayvan'lı akıllı telefon üreticisi HTC, 2010 yılının ilk yarısında telefon satışlarında önemli bir artış hedefliyor.

Amerika, Avrupa ve Asya pazarındaki talep doğrultusunda bu yılın kış döneminde %37'lik artışla 3.3 milyon akıllı telefon üretimi gerçekleştiren HTC; bahar döneminde %36'lık artışla 4.5 milyon cihaz sevkiyatı, 2010 yılının ilk yarısı değerlendirildiğindeyse toplamda 7.8 milyon dağıtım ile geçen seneye göre %40'lık artış yapmayı hedefliyor. İlk çeyrekte 37.7 milyar Tayvan doları gelir açıklayan firma, ikinci çeyrekte de gelirinin 50 milyar Tayvan dolarını aşmasını bekliyor.

Toplam satış karının ikinci çeyrekte de ilk çeyrekteki %30.3 seviyelerinde olmasını bekleyen HTC'nin ürünlerinin ortalama satış fiyatıysa 2009'un son çeyreğinde 348 dolarken, ilk çeyrekte bu değer 339 dolara düşmüş durumda.