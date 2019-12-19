HTC akıllı telefon pazarından çekilmeyecek

Tam Boyutta Gör

HTC, çok uzun zamandır ciddi bir kriz halinde. Bu yıl amiral gemisi telefon piyasaya sürmeyen Tayvanlı şirket sadece birkaç orta sınıf model çıkarmakla yetindi. Ancak görünüşe bakılırsa sektörde mücadelesine devam edecek.

Ayrıca Bkz. "Yeni Ripple söylentileri sonrasında XRP zararını devam ettirebilir"

Gelen bilgilere göre HTC yeniden işten çıkarma sürecine girmeye hazırlanıyor. Ancak operasyonun büyüklüğü konusunda henüz bir bilgi yok. Yani kaç çalışanın işten çıkarılacağı bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör

Hedef işleri düzeltmek

Raporda HTC tarafından gerçekleştirilen bu işten çıkarmaların, VIVE ve akıllı telefon işlerinin gelecekte daha iyi hale gelmesini sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Buradan da zaten HTC'nin henüz akıllı telefon sektöründen çekilmeyi düşünmediği anlamı çıkıyor. Şirket mobil iletişim, VR, blok zinciri ve diğer birçok yenilikçi alanda ürün ve hizmet geliştirmeye devam edecek.

https://www.ithome.com/0/463/826.htm