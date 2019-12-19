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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC akıllı telefon pazarından çekilmeyecek

    Tayvanlı akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC içinde bulunduğu krize rağmen sektörden çekilmeyi düşünmüyor. Şirket bu alandaki mücadelesini sürdürmek niyetinde.
    31 dk. (Son Güncelleme: 29 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HTC akıllı telefon pazarından çekilmeyecek
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    HTC, çok uzun zamandır ciddi bir kriz halinde. Bu yıl amiral gemisi telefon piyasaya sürmeyen Tayvanlı şirket sadece birkaç orta sınıf model çıkarmakla yetindi. Ancak görünüşe bakılırsa sektörde mücadelesine devam edecek.

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    Gelen bilgilere göre HTC yeniden işten çıkarma sürecine girmeye hazırlanıyor. Ancak operasyonun büyüklüğü konusunda henüz bir bilgi yok. Yani kaç çalışanın işten çıkarılacağı bilinmiyor.

    HTC akıllı telefon pazarından çekilmeyecek
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    Hedef işleri düzeltmek

    Raporda HTC tarafından gerçekleştirilen bu işten çıkarmaların, VIVE ve akıllı telefon işlerinin gelecekte daha iyi hale gelmesini sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.

    Buradan da zaten HTC'nin henüz akıllı telefon sektöründen çekilmeyi düşünmediği anlamı çıkıyor. Şirket mobil iletişim, VR, blok zinciri ve diğer birçok yenilikçi alanda ürün ve hizmet geliştirmeye devam edecek.



    https://www.ithome.com/0/463/826.htm Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    faniseyler 11 dk.
    İşte markalarda büyür gelişir ve ölür. Nokia gibi buda öldü işte. Zamanında efsane sağlam ve kullanışlı telefonlarla adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı.
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    lawyer25 19 dk.
    Ya tamamen öl ya da kendine gel artık htc ; zulmetme artık bize :)
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