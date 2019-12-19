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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Ripple söylentileri sonrasında XRP zararını devam ettirebilir

    Kripto riskten korunma fonu BitBull Capital'in CEO'su, Ripple'ın en büyük ortaklıkları üzerindeki son açıklamalardan sonra XRP’nin fiyatının daha da düşmesini beklediğini söyledi.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Yeni Ripple söylentileri sonrasında XRP zararını devam ettirebilir

    Joe DiPasquale, MoneyGram'ın XRP'yi barındırmadığı haberinin ardından, pek çok tüccar için büyük olasılıkla bir sürpriz, yorumunu getirdi.

    MoneyGram, Ripple’ın XRP’yi köprü para birimi olarak kullanan havale platformu On-Demand Liquidity (ODL)'nin en yüksek profilli kullanıcısıdır.

    Ayrıca Bkz. "Hintli parlamenter, Bitcoin yasağına rağmen kripto paraların kaçınılmaz olduğunu söyledi"

    Sistem, fiat (itibari) parayı XRP'ye dönüştüren ve sonradan tekrar fiata dönüştürüldüğü uygun bir borsaya gönderilmesini kapsar. Bu süreç, bankalara ve finansal kurumlara XRP'yi kullanacak ve yasal düzenlemelere uygun kalmaları için bir yol sunmak üzere tasarlanmıştır.

    Ancak DiPasquale'nin Forbes'e yaptığı açıklamaya, MoneyGram'ın XRP'yi barındırma planının olmadığı yönünde. XRP'nin Ripple kullanıcıları için en büyük müşteri kitlesini temsil ettiğini ve bankacılık hizmetleri alanında XRP'nin barındırılmasıyla alakalı haberlerin para biriminin fiyatı üzerine direkt etki ettiğini düşünüyor.

    Yeni Ripple söylentileri sonrasında XRP zararını devam ettirebilir
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    Bunun ışığında, yapılan haberlerin, MoneyGram ile daha yakın bir ilişkide olması beklenen Ripple'ın mevcut durumuna daha büyük bir darbe vurduğunu düşünüyor. Özellikle de Bitcoin'in fiyatı düşerken yaşanan böylesine bir gelişmenin Ripple için facia olabileceğini belirtiyor.

    Mevcut durumda XRP, kripto pazarının geri kalanıyla birlikte çarşamba günü itibariyle yukarı yönlü bir hareket içerisinde.



    https://dailyhodl.com/xrp-likely-to-extend-losses-after-ripple-partnership-revelations-says-bitbull-capital-ceo/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 1 sa.
    Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralarla uğraşanlar XRP'yi sevmiyorlar. Bankaların çıkardığı ve kullandığı bir birim olduğu için
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