HTC: Android v2.1 destekli Incredible'ı şu anda İngiltere'ye gönderme planımız yok

Ürettiği birbirinden başarılı akıllı telefonlarla sıkça karşımıza çıkan HTC, geçtiğimiz günlerde tanıtımını gerçekleştirdiği Android v2.1 işletim sistemli yeni modeli Incredible'ı İngiltere pazarına göndermeyebilir. HTC'nin Twitter'da paylaştığı bilgiye göre firmanın şu anda böyle bir planı yok. Telefonun İngiltere pazarına henüz giriş yapmayacak olması Avrupa ülkelerinin kaderinin ne olacağı sorusunu akıllara getirmiyor değil.

BGR'nin yayınladığı listede, 1 GHz Qualcomm QSD8620 Snapdragon işlemci, 512 MB RAM / 512 MB ROM, Android v2.1 işletim sistemi, 8 GB dahili bellek, microSD kart girişi, 3.7 inç 480x800 piksel dokunmatik OLED ekran, ivme sensörü, Sense arayüzü, 3.5 mm jak girişi, WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth, 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklamalı kamera, 149 saate varan bekleme - 312 dakikaya varan konuşma süresi sağlayan batarya gibi özellikler yer alıyordu.

http://twitter.com/htc/status/12657890924