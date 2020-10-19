HTC Desire 20+ tanıtıldı: Snapdragon 720G, 48MP ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya

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Geçtiğimiz aylarda ilk 5G uyumlu akıllı telefonunu ve Desire 20 Pro adındaki orta seviye telefonunu piyasaya süren Tayvanlı HTC, bu hafta da Desire 20 Plus adında yeni bir orta seviye telefon duyurdu.

HTC Desire 20 Plus özellikleri ve fiyatı

HTC Desire 20 Plus tasarım anlamında önceki iki modelden farklı. 6.5 inç IPS LCD ekranda 720 x 1600 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon su damlası çentik tasaırmını tercih etmiş. Parmak izi okuyucu da arka kısımda.

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2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdeklerin yer aldığı Snapdragon 720G yonga setinden güç alan modelde 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile sistem destekleniyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 5MP ultra geniş sensör, 2MP makro sensör ve 5MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4K kayıt yapabilen kamera paketi yapay zeka sahne algılama ve HDR gibi özelliklerle desteklenmiş.

5000mAh kapasiteli bataryanın Quick Charge 4.0 ile desteklendiği modelde Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Tip-C gibi özellikler yer alıyor. HTC Desire 20 Plus için 295$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2020/10/19/htc-desire-20-with-snapdragon-720g-48mp-quad-cameras-and-5000mah-battery-launched-in-taiwan/

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