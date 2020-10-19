HTC Desire 20+ tanıtıldı: Snapdragon 720G, 48MP ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya

Geçtiğimiz aylarda ilk 5G uyumlu akıllı telefonunu ve Desire 20 Pro adındaki orta seviye telefonunu piyasaya süren Tayvanlı HTC, bu hafta da Desire 20 Plus adında yeni bir orta seviye telefon duyurdu.
HTC Desire 20 Plus özellikleri ve fiyatı
HTC Desire 20 Plus tasarım anlamında önceki iki modelden farklı. 6.5 inç IPS LCD ekranda 720 x 1600 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon su damlası çentik tasaırmını tercih etmiş. Parmak izi okuyucu da arka kısımda.İlginizi Çekebilir HTC Exodus 1s resmen doğrulandı
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2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdeklerin yer aldığı Snapdragon 720G yonga setinden güç alan modelde 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile sistem destekleniyor.
Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 5MP ultra geniş sensör, 2MP makro sensör ve 5MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4K kayıt yapabilen kamera paketi yapay zeka sahne algılama ve HDR gibi özelliklerle desteklenmiş.
5000mAh kapasiteli bataryanın Quick Charge 4.0 ile desteklendiği modelde Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Tip-C gibi özellikler yer alıyor. HTC Desire 20 Plus için 295$ fiyat etiketi belirlenmiş.
https://www.gizmochina.com/2020/10/19/htc-desire-20-with-snapdragon-720g-48mp-quad-cameras-and-5000mah-battery-launched-in-taiwan/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Geçenlerde HTC u ultra Bozulunca amazon sağolsun 10 ay kullandığım telefona para iadesi yaptı HTC defteri güzel anılarla kapandı böylelikle :)
bilesenlerşn en iyi olması değil.
yazılım ve donanım kullanımı kıstlamamalı.
ne diyorum: benim mia3 snapd.665 gücü paşa paşa
yetiyor güç tüketimi iyi. ama wifi ve bulutut birlikte
sağlılı kullanılamıyor tek elemen iki işi kotaramıyor.
yani snapd. her şey tamam olmuyor.
android one gogl play ve carier servisleri hep bir numaralı
pil tüketicisi onunda .......
yazılım ve donanım sorunsuz yapsın bunu yapsa yapsa yine eski
andoidçi firmalar yapabilir.sırasıyla huawe oppo xiaomi kull.
çinliden beklentim kalmadı.
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