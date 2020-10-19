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    HTC Desire 20+ tanıtıldı: Snapdragon 720G, 48MP ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya

    Snapdragon 720G, 48MP ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri olan HTC Desire 20+ akıllı telefon modeli 295$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
    3 gün
    7b
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    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HTC Desire 20+ tanıtıldı: Snapdragon 720G, 48MP ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya
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    Geçtiğimiz aylarda ilk 5G uyumlu akıllı telefonunu ve Desire 20 Pro adındaki orta seviye telefonunu piyasaya süren Tayvanlı HTC, bu hafta da Desire 20 Plus adında yeni bir orta seviye telefon duyurdu.

    HTC Desire 20 Plus özellikleri ve fiyatı

    HTC Desire 20 Plus tasarım anlamında önceki iki modelden farklı. 6.5 inç IPS LCD ekranda 720 x 1600 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon su damlası çentik tasaırmını tercih etmiş. Parmak izi okuyucu da arka kısımda.

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    2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdeklerin yer aldığı Snapdragon 720G yonga setinden güç alan modelde 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile sistem destekleniyor.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 5MP ultra geniş sensör, 2MP makro sensör ve 5MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4K kayıt yapabilen kamera paketi yapay zeka sahne algılama ve HDR gibi özelliklerle desteklenmiş.

    5000mAh kapasiteli bataryanın Quick Charge 4.0 ile desteklendiği modelde Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Tip-C gibi özellikler yer alıyor. HTC Desire 20 Plus için 295$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/19/htc-desire-20-with-snapdragon-720g-48mp-quad-cameras-and-5000mah-battery-launched-in-taiwan/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    59 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tplon (şükrü kılıbık) 3 gün en beğenilen
    Vites arttır HTC elinden gelenin en iyisini yap. Zamanında akıllı telefon piyasası çok daha ilgi çekiciydi çünkü tasarımlar özellikler apayrıydı. HTC one m7 m8, sony xperia arc s, xperia z, z2, lg g2 ve belki aklıma gelmeyen daha birçoğu akıllı telefon furyası başladığı dönemler birbirinden oldukça farklı çok güzel modellerdi. Şimdi hala içimizde ukde kaldı htc, sony gibi firmaların özgün tasarım özgün özelliklerle piyasayı alt üst edecek modellerle gelmesi.
    Vites arttır HTC elinden gelenin en iyisini yap. Zamanında akıllı telefon piyasası çok daha ilgi çekiciydi çünkü tasarımlar özellikler apayrıydı. HTC one m7 m8,...
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
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    Ussuz (mehmet ) 3 gün
    O çözünürlük çok olmuş 480p olmalıydı
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    foreveriphone (erkan çelik) 1 gün
    Ülkemizde satılmayan asla da satılmayacak olan telefonların neden haberini yapıyorsunuz ki?
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    mcebi001 (murat çebi) 1 gün
    Tasarım kötü donanım fena değil müzik kalitesi ise büyük ihtimal üst seviyedir...
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    abboww (Sulhy ) 2 gün (düzenlendi)
    Arada bir bataklıktan çıkıp bişeler yapıyorlar gene batıyorlar sonra :))
    Geçenlerde HTC u ultra Bozulunca amazon sağolsun 10 ay kullandığım telefona para iadesi yaptı HTC defteri güzel anılarla kapandı böylelikle :)
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    DH Misafiri 3 gün
    HTC güncelleme vermiyor tavsiye etmem 2017 de aldığın telefon hala 5.1 android sürümü oyuzden değiştirmek zorunda kaldım teli
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    Ussuz (mehmet ) 3 gün
    O çözünürlük çok olmuş 480p olmalıydı
    Yanıtla +7
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    bytradm (adem ademy) 3 gün
    bir cihazda en önemli şey sorunsuz kullanımdır.
    bilesenlerşn en iyi olması değil.
    yazılım ve donanım kullanımı kıstlamamalı.
    ne diyorum: benim mia3 snapd.665 gücü paşa paşa
    yetiyor güç tüketimi iyi. ama wifi ve bulutut birlikte
    sağlılı kullanılamıyor tek elemen iki işi kotaramıyor.
    yani snapd. her şey tamam olmuyor.
    android one gogl play ve carier servisleri hep bir numaralı
    pil tüketicisi onunda .......
    yazılım ve donanım sorunsuz yapsın bunu yapsa yapsa yine eski
    andoidçi firmalar yapabilir.sırasıyla huawe oppo xiaomi kull.
    çinliden beklentim kalmadı.
    Yanıtla +2
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    yolyordam35 (yol yordam) 3 gün
    pahalı. ama güzel telefon.
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    Whippoorwill 3 gün
    Olmamış. Devam et.
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    Soğansız Dürüm 3 gün
    Yukarıdaki arkadaşın dediği gibi, isimlendirmeler çok yanıltıcı. 3 sene önce aldığım Mi 6 cihazımda 835 kullanılmış ama 2020 çıkışlı bir cihazda 720, haliyle insan düşünüyor ya şimdi bu daha düşük mü diye. Bilgisayarlarda isimlendirmeler mantık ilerliyor, i3 i5 i7 i9 ve sonrasında düşükten yükseğe doğru sayilar olarak (4xxx, 5xxx, 6xxx vs) ama mobil taraftan işler çok kafa karıştırıcı maalesef.
    Yanıtla +2
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    smart1978 (X Y) 3 gün
    Ust seviye ve guncel bir islemcili degil :/
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    7003 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    htc, htc desire 20 plus ve
    2 etiket daha htc desire 20+ Mobil Teknolojiler
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