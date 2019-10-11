HTC Vive Cosmos'un Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

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HTC Vive VR başlık ailesinin yeni üyesi Vive Cosmos, 21 Ekim’de Türkiye’de satışa sunulacak. HTC Vive Cosmos’un fiyatı 6999 TL olarak açıklandı.

Odaya sensör yerleştirmeye gerek yok

Vive Cosmos, önceki modelde eleştirilen özelliklere çözümler sunuyor. Vive Cosmos kurulum için odaya sensör yerleştirme ihtiyacı duymuyor. Başlık üzerindeki yeni sensörler aynı VR deneyimi sunmaya yetiyor. Bu sayede VR için özel bir oda yaratma gereği duyulmuyor. Vive Cosmos’u istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bu özelliğe “içten dışa takip” adı verilmiş.

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Ekran çözünürlüğünde minik de olsa bir geliştirme mevcut. Vive Pro modelindeki 2800x1600 piksel çözünürlüğündeki ekran yerine Vive Cosmos’da 2880x1700 piksel çözünürlüğünde ekran bulunuyor. Yenileme hızı ise aynı kalmış (90 Hz). Vive Cosmos’un en büyük rakibi Oculus Rift S’de ise 2560x1440 piksel çözünürlüğünde 90 Hz ekran bulunuyor.

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HTC, Oculus Rift S’ninkine benzer kontrolcüler tasarladı. Dokunmatik touchpadler, yerini analoğa bıraktı. Kumandaların sensör tarafından daha iyi algılanabilmesi için beyaz aydınlatmalı dairesel çerçeve eklendi. Fakat kontrolcülerin pille çalışıyor olması büyük bir dezavantaj. Vive Cosmos’un başlığı yukarı doğru kaldırılabiliyor. Bu sayede başlığı kafanızdan çıkarmaya gerek kalmadan hızlıca sanal dünyadan gerçek dünyaya geçiş yapabiliyorsunuz.

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Basın gösteriminden deneyimleme şansını bulduğumuz Vive Cosmos, kafa üzerinde oldukça ergonomik duruyor. Kontrolcülerin elde oturuşu ve butonlara erişim iyi. Kulaklık rahatsız etmiyor. İlk serilerindeki kadar olmasa da hala daha görüntü yeteri kadar net değil ve baş döndürüyor. Vive Pro Eye modelindeki göz takip özelliği Vive Cosmos'da yok.

HTC Vive Cosmos, 21 Ekim’de 6999 TL’lik fiyat etiketi ile satışa sunulacak.