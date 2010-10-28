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HTML5 hızla yaygınlaşıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,9b
1
19
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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İlk nesil iMac'de Disket sürücüsüne yer vermediği için eleştiri oklarına hedef olan Apple, son yıllarda Adobe'e Flash'a vermediği destekten ötürü de aynı oklara hedef oluyor. Flash'ın özellikle mobil cihazlarda istenilen performansı sunamadığını ve avantaj sağlaması yerine dezavantaj olduğunu söyleyen Steve Jobs; Flash karşı cephe almış ve geleceğin HTML5'da olduğunu dile getirmişti. Kimileri Steve Jobs'un görüşlerine katılmış, kimileriyse HTML5'ın yaygınlaşmasının tahmin edildiğinden daha yavaş olacağını söylemişti. Peki Flash-HTML5 yarışında son durum nedir ?

Medya çalışmaları yapan MeFeedia'nın yaptığı son çalışma, yarıştaki son durumu gözler önüne koyuyor. Firmanın kendi ağındaki aralarında CBS, ABC gibi büyük yayıncılarında bulunduğu 33000 yayıncı üzerinden yaptığı araştırmaya göre; Ocak ayında H.264 ile kodlanmış internet videolarının %10'u HTML5 desteği sunarken, Ekim ayı itibariyle bu oran 5 katına çıkarak %54'e yükselmiş durumda. HTML5 desteğinin özellikle mobil alanda öne çıktığı görülürken; Flash, masaüstü ortamındaysa etkin oynatıcı olmaya devam ediyor. Ayrıca yayıncılar sistemlerinde video oynatıcısının türünü kullanıcıların kullandıkları cihaza bağlı olarak dinamik olarak değişmesine imkan veren iframe'leri kullanmayı tercih ediyor.

Görünen o ki; Apple'ın Flash'a karşı takındığı tavır ve HTML5'a verdiği destek; son dönemde HTML5'ın yaygınlaşmasını ivmelendirdi. Bakalım önümüzdeki dönemde Flash ve HTML5 arasındaki dengeler nasıl değişecek ?


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Önder 8 yıl
Şöyleki html5 gercekten cok iyi bence yaygınlasması biz iphone kullananların lehine steve jobs ben müslüman oldum dese butun apple cılar müslüman olur :D



(sakadır)
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6464756hythht 8 yıl

ondercok

Şöyleki html5 gercekten cok iyi bence yaygınlasması biz iphone kullananların lehine steve jobs ben müslüman oldum dese butun apple cılar müslüman olur :D



(sakadır)


doğru söze ne denir

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DH Misafiri 8 yıl
MacOS X unix tabanlı bir işletim sistemi bende bir linux kullanıcısı olarak html5 in yaygınlaşmasını tıpkı apple gibi 4 gözle bekliyorum, işlemciyi sömürüyor. Flash block kullanmayan linux kullanıcısı yoktur herhalde, sıradan metinlerle dolu bir internet sayfasında 2 tane flash banner olması bile cpu nun anasını ağlatıyor.
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OverClocK1ng 9 yıl
HTML5 güzel ya. Flash sistemi acayip yavaşlatıyor. Buna rağmen Flash'ın da vazgeçilmez özellikleri var. Umarım aralarında anlaşıp ortak bir platformda birleşirler.
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gun 9 yıl
Bunda en büyük etki h.264'ün inanılmaz hızlı kabul görmesi oldu. Çoğu web sitesi h.264'e faydası (yüksek kalite ve hız) nedeniyle hızla geçiş yapınca html 5'in o zamanlar tek olan video kodlamasıda uçuşa geçti.
Bu arada belirteyim h.264 bedava bir sistem ve aynı videoyu hem iphone, android ve pc mac gibi tüm sistemlerde üniversal olarak kullanabiliyorsunuz.
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lapya 9 yıl
gun
Bunda en büyük etki h.264'ün inanılmaz hızlı kabul görmesi oldu. Çoğu web sitesi h.264'e faydası (yüksek kalite ve hız) nedeniyle hızla geçiş yapınca html 5'in o zamanlar tek olan video kodlamasıda uçuşa geçti.

Bu arada belirteyim h.264 bedava bir sistem ve aynı videoyu hem iphone, android ve pc mac gibi tüm sistemlerde üniversal olarak kullanabiliyorsunuz.


Bu konuda simdilik dememizde fayda var sanirim. Patent grubu istedigi zaman, ki bu bence h264 yayginlastigi ve vazgecilmez oldugu zaman olacak, h264 icin kullanim hakki talep edebilir...

blogsdna.com/...

0xdeadbeef.com/...
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mistifa 9 yıl
Flash webde vektörel animasyonlar için macromedia programcıları tarafından icat edildi, sonra actionscriptle uygulama platformuna dönüştü. Eminim Flash'ın devasa kaynak kodu ile başedebilecek kimse kalmamıştır bugün Adobe'de. Yoksa neden bu kadar güvenlik açığı ve yavaşlama olsun ki?
Dolayısıyla, açık kaynak kodlu olan HTML5 özellikle mobil dünyada herkes için daha hayırlısı olacaktır diye katılıyorum SJ'ye.
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fatihcanery 9 yıl
densizin biri son 4 yorumumu itinayl siliyor,illa küfür mü etmek lazım birine laf mı atmak lazım anlamıyorum.cezaysa cezamı alacam ama belirtmek istedim ,yorumlarımda kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyorum galiba bu birilerinin işine gelmiyor.dur bende birine laf atıyım tartışma çıkarıyım bu yorumum silinmesin,ayıp koskocoman dhnin yaptığına bak
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Rainbow6 9 yıl
zaten bu zitlasmadan dolayi onay vermiyor ... aslinda bu olayda ben appleye hak veriyorum flash sistemleri cok kasan ve yoran bi olay adobenin flashi daha cok optimize etmesi gerekirdi ozellikle netbooklarda flash cok kasiliyor birde ustune bazi sitelerde suursuzca hazirlanmis flasli reklamlar falan eklendigi icin mobil ve netbook gibi yada biraz eski sistemlerde sayfalarda dolasmak video izlemek resmen iskence oluyor ... birde nedense bu gibi sistemler cok yuksek cozunurlukte olmayan flash videolarda bile kasmaya basliyor halbuki bundan cok daha yuksek cozunurlukteki divx videolari HD uzerinden oynatirken hicbir sorun yok demekki flashda sistem dostu olmayan bisiler var
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zengier 9 yıl
html5 in destek gormesi guzel. bakalim nasil bir gelecegi olacak ..
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lapya 9 yıl
Rainbow6
zaten bu zitlasmadan dolayi onay vermiyor ... aslinda bu olayda ben appleye hak veriyorum flash sistemleri cok kasan ve yoran bi olay adobenin flashi daha cok optimize etmesi gerekirdi ozellikle netbooklarda flash cok kasiliyor birde ustune bazi sitelerde suursuzca hazirlanmis flasli reklamlar falan eklendigi icin mobil ve netbook gibi yada biraz eski sistemlerde sayfalarda dolasmak video izlemek resmen iskence oluyor ... birde nedense bu gibi sistemler cok yuksek cozunurlukte olmayan flash videolarda bile kasmaya basliyor halbuki bundan cok daha yuksek cozunurlukteki divx videolari HD uzerinden oynatirken hicbir sorun yok demekki flashda sistem dostu olmayan bisiler var


i.engadget.com/...

Bana cevapsa hocam, skyfire flash kullanmaz, sadece flash videolari server uzerinden render ederek size sizin media playerinizda izlettirir, youtubedan iphone skyfire diye bakabilirsiniz. Musteri olarak flash videolarla ilgili bulunmus bu dahiyane cozume bildigim kadariyla nisandan beri ayak direyen apple in iyi niyetini sorgularim. Androidde var aynisi, flash siteler degil sadece video cozumu bu, cok makul ve youtubedan gorundugu kadariyla da super calisiyor safariyle entegre olarak... html5 icin yapilan yatirim ve getirisi beni musteri olarak su anda cok alakadar etmiyor, flash hakimiyeti bitsin, yakinda bitecek insallah degil, bitsin, amenna...
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Önder 8 yıl

Rainbow6
zaten bu zitlasmadan dolayi onay vermiyor ... aslinda bu olayda ben appleye hak veriyorum flash sistemleri cok kasan ve yoran bi olay adobenin flashi daha cok optimize etmesi gerekirdi ozellikle netbooklarda flash cok kasiliyor birde ustune bazi sitelerde suursuzca hazirlanmis flasli reklamlar falan eklendigi icin mobil ve netbook gibi yada biraz eski sistemlerde sayfalarda dolasmak video izlemek resmen iskence oluyor ... birde nedense bu gibi sistemler cok yuksek cozunurlukte olmayan flash videolarda bile kasmaya basliyor halbuki bundan cok daha yuksek cozunurlukteki divx videolari HD uzerinden oynatirken hicbir sorun yok demekki flashda sistem dostu olmayan bisiler var

Bence burda apple hakli adobe flashi biraz olsun iPhone icin optimize etmesi gerekirdi .. Sonucta apple flasha muhtac degil . Sonuc olarak ben flash siz iphoneumdan memnunum ciksada yuklemem cunku flashin iphonenun bataryasina ne yapacagini tahmin edemezsiniz :D forumda ;

İphonum 10 dakika dayaniyor

Bataryam bozuldumu

İphone 5 dK. Sonra kapaniyor

Gibi konular goruruz :)
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JonnyCaqe 9 yıl
Ipadimla el salliyorum
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lapya 9 yıl
bu kavga ya da cekismeden bana ne demek geliyor icimden. Ha apple olarak sen kullanicini seviyorsan once onay icin bekleyen skyfire i daha bekletme, biz de ozgurce flash videolari izleyelim, sonra html 5 mi 6 mi artik ne isterseniz cikarin...
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clopin 9 yıl
Adamlar piyasanin hakimı helal olsun.
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