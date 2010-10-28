HTML5 hızla yaygınlaşıyor

İlk nesil iMac'de Disket sürücüsüne yer vermediği için eleştiri oklarına hedef olan Apple, son yıllarda Adobe'e Flash'a vermediği destekten ötürü de aynı oklara hedef oluyor. Flash'ın özellikle mobil cihazlarda istenilen performansı sunamadığını ve avantaj sağlaması yerine dezavantaj olduğunu söyleyen Steve Jobs; Flash karşı cephe almış ve geleceğin HTML5'da olduğunu dile getirmişti. Kimileri Steve Jobs'un görüşlerine katılmış, kimileriyse HTML5'ın yaygınlaşmasının tahmin edildiğinden daha yavaş olacağını söylemişti. Peki Flash-HTML5 yarışında son durum nedir ?
Medya çalışmaları yapan MeFeedia'nın yaptığı son çalışma, yarıştaki son durumu gözler önüne koyuyor. Firmanın kendi ağındaki aralarında CBS, ABC gibi büyük yayıncılarında bulunduğu 33000 yayıncı üzerinden yaptığı araştırmaya göre; Ocak ayında H.264 ile kodlanmış internet videolarının %10'u HTML5 desteği sunarken, Ekim ayı itibariyle bu oran 5 katına çıkarak %54'e yükselmiş durumda. HTML5 desteğinin özellikle mobil alanda öne çıktığı görülürken; Flash, masaüstü ortamındaysa etkin oynatıcı olmaya devam ediyor. Ayrıca yayıncılar sistemlerinde video oynatıcısının türünü kullanıcıların kullandıkları cihaza bağlı olarak dinamik olarak değişmesine imkan veren iframe'leri kullanmayı tercih ediyor.
Görünen o ki; Apple'ın Flash'a karşı takındığı tavır ve HTML5'a verdiği destek; son dönemde HTML5'ın yaygınlaşmasını ivmelendirdi. Bakalım önümüzdeki dönemde Flash ve HTML5 arasındaki dengeler nasıl değişecek ?
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(sakadır)
doğru söze ne denir
Bu arada belirteyim h.264 bedava bir sistem ve aynı videoyu hem iphone, android ve pc mac gibi tüm sistemlerde üniversal olarak kullanabiliyorsunuz.
Bu konuda simdilik dememizde fayda var sanirim. Patent grubu istedigi zaman, ki bu bence h264 yayginlastigi ve vazgecilmez oldugu zaman olacak, h264 icin kullanim hakki talep edebilir...
blogsdna.com/...
0xdeadbeef.com/...
Dolayısıyla, açık kaynak kodlu olan HTML5 özellikle mobil dünyada herkes için daha hayırlısı olacaktır diye katılıyorum SJ'ye.
i.engadget.com/...
Bana cevapsa hocam, skyfire flash kullanmaz, sadece flash videolari server uzerinden render ederek size sizin media playerinizda izlettirir, youtubedan iphone skyfire diye bakabilirsiniz. Musteri olarak flash videolarla ilgili bulunmus bu dahiyane cozume bildigim kadariyla nisandan beri ayak direyen apple in iyi niyetini sorgularim. Androidde var aynisi, flash siteler degil sadece video cozumu bu, cok makul ve youtubedan gorundugu kadariyla da super calisiyor safariyle entegre olarak... html5 icin yapilan yatirim ve getirisi beni musteri olarak su anda cok alakadar etmiyor, flash hakimiyeti bitsin, yakinda bitecek insallah degil, bitsin, amenna...
Bence burda apple hakli adobe flashi biraz olsun iPhone icin optimize etmesi gerekirdi .. Sonucta apple flasha muhtac degil . Sonuc olarak ben flash siz iphoneumdan memnunum ciksada yuklemem cunku flashin iphonenun bataryasina ne yapacagini tahmin edemezsiniz :D forumda ;
İphonum 10 dakika dayaniyor
Bataryam bozuldumu
İphone 5 dK. Sonra kapaniyor
Gibi konular goruruz :)