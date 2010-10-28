HTML5 hızla yaygınlaşıyor

İlk nesil iMac'de Disket sürücüsüne yer vermediği için eleştiri oklarına hedef olan Apple, son yıllarda Adobe'e Flash'a vermediği destekten ötürü de aynı oklara hedef oluyor. Flash'ın özellikle mobil cihazlarda istenilen performansı sunamadığını ve avantaj sağlaması yerine dezavantaj olduğunu söyleyen Steve Jobs; Flash karşı cephe almış ve geleceğin HTML5'da olduğunu dile getirmişti. Kimileri Steve Jobs'un görüşlerine katılmış, kimileriyse HTML5'ın yaygınlaşmasının tahmin edildiğinden daha yavaş olacağını söylemişti. Peki Flash-HTML5 yarışında son durum nedir ?

Medya çalışmaları yapan MeFeedia'nın yaptığı son çalışma, yarıştaki son durumu gözler önüne koyuyor. Firmanın kendi ağındaki aralarında CBS, ABC gibi büyük yayıncılarında bulunduğu 33000 yayıncı üzerinden yaptığı araştırmaya göre; Ocak ayında H.264 ile kodlanmış internet videolarının %10'u HTML5 desteği sunarken, Ekim ayı itibariyle bu oran 5 katına çıkarak %54'e yükselmiş durumda. HTML5 desteğinin özellikle mobil alanda öne çıktığı görülürken; Flash, masaüstü ortamındaysa etkin oynatıcı olmaya devam ediyor. Ayrıca yayıncılar sistemlerinde video oynatıcısının türünü kullanıcıların kullandıkları cihaza bağlı olarak dinamik olarak değişmesine imkan veren iframe'leri kullanmayı tercih ediyor.

Görünen o ki; Apple'ın Flash'a karşı takındığı tavır ve HTML5'a verdiği destek; son dönemde HTML5'ın yaygınlaşmasını ivmelendirdi. Bakalım önümüzdeki dönemde Flash ve HTML5 arasındaki dengeler nasıl değişecek ?