Huawei, ABD'nin yaptırımlarına rağmen gelir artışı kaydetti

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Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde bulunan Huawei, 2018 yılı sonuçlarına göre dünyanın iki numaralı akıllı telefon satıcısıdır. Huawei'nin üç ayda bir yayınlanan son sonuçları, Amerika ile devam eden ticaret sorunlarına rağmen Çin şirketinin gayet iyi durumda olduğunu gösteriyor . Üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre % 24,4 artarken, şirket 2019 yılının ilk üç çeyreğinde yıllık % 26 artışla 185 milyondan fazla akıllı telefon sattıklarını söylüyor.

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Android üzerinden kullanılabilen Google Play Store, yüz binlerce üçüncü taraf uygulama ve oyunun yanı sıra film, kitap ve müzik erişimi de sağlıyor ve analistler Android olmadan Huawei’nin Çin dışındaki telefonları için alıcı bulmasının zor olabileceğini söyledi . Ancak Huawei’ye göre, bu yıl akıllı telefon satışları üzerinde bu durumun çok az etkisi oldu.

Huawei ayrıca, bugüne kadar dünyanın dört bir yanındaki 5G şebekeleri için ekipman sağlamak üzere telekom operatörleri ile 60 sözleşme imzaladığını duyurdu.

https://www.cnet.com/news/huaweis-managed-to-sell-a-whole-bunch-of-phones-in-spite-of-us-ban/