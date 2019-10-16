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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, ABD'nin yaptırımlarına rağmen gelir artışı kaydetti

    Çinli elektronik cihaz üreticisi Huawei, ABD'nin kara listesinde olmasına rağmen 2019 yılının ilk üç çeyreğinde 185 milyon cihaz satmayı başardı ve bu dönede 86 milyar dolar gelir elde etti
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, ABD'nin yaptırımlarına rağmen gelir artışı kaydetti
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    Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde bulunan Huawei, 2018 yılı sonuçlarına göre dünyanın iki numaralı akıllı telefon satıcısıdır. Huawei'nin üç ayda bir yayınlanan son sonuçları, Amerika ile devam eden ticaret sorunlarına rağmen Çin şirketinin gayet iyi durumda olduğunu gösteriyor . Üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre % 24,4 artarken, şirket 2019 yılının ilk üç çeyreğinde yıllık % 26 artışla 185 milyondan fazla akıllı telefon sattıklarını söylüyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X, Ekim ayı sonunda satışa sunulacak"

    Android üzerinden kullanılabilen Google Play Store, yüz binlerce üçüncü taraf uygulama ve oyunun yanı sıra film, kitap ve müzik erişimi de sağlıyor ve analistler Android olmadan Huawei’nin Çin dışındaki telefonları için alıcı bulmasının zor olabileceğini söyledi . Ancak Huawei’ye göre, bu yıl akıllı telefon satışları üzerinde bu durumun çok az etkisi oldu.

    Huawei ayrıca, bugüne kadar dünyanın dört bir yanındaki 5G şebekeleri için ekipman sağlamak üzere telekom operatörleri ile 60 sözleşme imzaladığını duyurdu. 

     



    https://www.cnet.com/news/huaweis-managed-to-sell-a-whole-bunch-of-phones-in-spite-of-us-ban/ Yorum Yaz
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    lterlemez 14 dk.
    Benim düşündüren bir konu da, neden AB gibi bir sistemin, Google benzeri AB düzeyi şirket planlamadığıdır. Bence çok rahat bir şekilde Google ve diğer bir çok Amerikalı hizmet ile rekabet edebilirler.
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    lterlemez 16 dk.
    Ben olsam, en az bir yıl kadar, ABD iznine rağmen Android ve Google Servisleri olmadan satmaya devam etmeye çalışırdım ve ne yapacaklarını görmek için beklerdim.
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    John D. Rockefeller 14 dk. lterlemez
    O kadar yatırımcı var öyle bir şey mümkün olmaz. Sonuçta kişisel bir şirket değil.
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