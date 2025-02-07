Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen büyümeye devam ediyor: 2016'dan beri en büyük büyüme!

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Tam Boyutta Gör Çinli telekomünikasyon ve akıllı telefon devi Huawei, ABD'nin yaptırımlarına rağmen büyümeye devam ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Howard Liang, şirketin gelirinin 2024 yılında 118 milyar dolara ulaştığını açıladı. 2023'e göre %22'lik artış sağlayan şirketin gelirlerindeki büyüme, 2016'daki %32'lik artıştan bu yana en hızlı büyüme oldu.

Yerel bir hükümet konferansında konuşan Liang, Huawei'nin tüketici biriminin tekrardan büyümeye başladığını ve otomobil çözümleri işinde ise hızlı bir büyüme yakaladığını söyledi. Şirketin bilgi ve iletişim teknolojisi birimi ise istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor.

2019'dan beri yaptırımlara maruz kalıyor

ABD, 2019'dan beri Huawei'nin gelişmiş 5G çiplerinden Google'ın Android işletim sistemine kadar Amerikan tedarikçilerinden teknolojiye erişim yeteneğini kısıtladı. Ancak şirket, yerli üretim çiplerle donatılmış akıllı telefonlarıyla bu engelleri aşarak yeniden büyümeye başladı.

Canalys verilerine göre Huawei, Çin'de geçtiğimiz yıl satışlarını %37 arttırarak, pazar payına göre dördüncü sıradan ikinci sıraya yükselirken, Apple %17 düşüşle üçüncü sıraya geriledi.

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Huawei, 2023'te Çin'de Mate 60 Pro'yu piyasaya sürerek akıllı telefon pazarında geri dönüş yapmaya başladı. Bir sonraki sene tamamen kendi geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS NEXT'i kullanan Mate 70 serisini tanıtan şirket, Çin'de başarılı satış rakamları elde etti. Son olarak Huawei, üçe katlanır Mate XT modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Huawei, tüketici elektroniğinin yanında, telekomünikasyon, otomotiv teknolojileri ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor.

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