Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen büyümeye devam ediyor: 2016'dan beri en büyük büyüme!

Yerel bir hükümet konferansında konuşan Liang, Huawei'nin tüketici biriminin tekrardan büyümeye başladığını ve otomobil çözümleri işinde ise hızlı bir büyüme yakaladığını söyledi. Şirketin bilgi ve iletişim teknolojisi birimi ise istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor.
2019'dan beri yaptırımlara maruz kalıyor
ABD, 2019'dan beri Huawei'nin gelişmiş 5G çiplerinden Google'ın Android işletim sistemine kadar Amerikan tedarikçilerinden teknolojiye erişim yeteneğini kısıtladı. Ancak şirket, yerli üretim çiplerle donatılmış akıllı telefonlarıyla bu engelleri aşarak yeniden büyümeye başladı.
Canalys verilerine göre Huawei, Çin'de geçtiğimiz yıl satışlarını %37 arttırarak, pazar payına göre dördüncü sıradan ikinci sıraya yükselirken, Apple %17 düşüşle üçüncü sıraya geriledi.
Huawei, 2023'te Çin'de Mate 60 Pro'yu piyasaya sürerek akıllı telefon pazarında geri dönüş yapmaya başladı. Bir sonraki sene tamamen kendi geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS NEXT'i kullanan Mate 70 serisini tanıtan şirket, Çin'de başarılı satış rakamları elde etti. Son olarak Huawei, üçe katlanır Mate XT modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Huawei, tüketici elektroniğinin yanında, telekomünikasyon, otomotiv teknolojileri ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.