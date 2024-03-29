Huawei P70 serisi çok yakında: Tüm özellikler ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Huawei, geçtiğimiz yıl tanıttığı Mate 60 ve Mate 60 Pro modelleriyle birlikte Çin piyasasında inanılmaz bir büyüme yaşamış ve en çok satan markalar listesine uzun bir aradan sonra girmişti. Firma, 2024’ün ilk döneminde de hızlı yükselişini sürdürüyor ve yakında çıkması beklenen P70 serisiyle birlikte bu ivmenin devam ettirilmesi hedefleniyor. Gelen son bilgiler ise Huawei P70 serisinin çok yakında çıkacağına işaret ediyor.

Huawei P70 serisi Nisan ayında çıkıyor

Son haftalarda iyice sıklaşan sızıntıların ardından Weibo'da Huawei P70 serisinin lansmanına işaret eden görseller yayınlandı. Ekran görüntüsüne göre Huawei P70 serisi 2 Nisan tarihinde tanıtılacak. Bu paylaşımlardan sonra serinin özelliklerine dair güçlü iddialar da yapılmaya başlandı. Aktarılanlara göre Huawei P70 serisi, P70, P70 Pro, P70 Pro+ ve P70 Art olmak üzere dört yeni modelden oluşacak.

Huawei P70 serisi özellikleri Model Huawei P70 Huawei P70 Pro Huawei P70 Pro+ Huawei P70 Art İşlemci Kirin 9000S Kirin 9000S Kirin 9000S Kirin 9000S Ekran 6.58″ LTPO OLED 6.58″ LTPO OLED 6.58″ LTPO OLED 6.58″ LTPO OLED Ana kamera 50 MP OV50H 1/1.3 50 MP OV50H 1/1.3 50 MP OV50H 1/1.3 50 MP OV50H 1/1.3 Ön kamera 13 MP 1/2.36″ 13 MP 1/2.36″ 13 MP 1/2.36″ 13 MP 1/2.36″ Batarya 5.000mAh 5.200mAh 5.100mAh 5.100mAh Şarj 88W kablolu, 80W kablosuz 88W kablolu, 80W kablosuz 88W kablolu, 80W kablosuz 88W kablolu, 80W kablosuz Fiyat 700 dolar 970 dolar 1.200 dolar 1.400 dolar

Elbette sızıntıların gerçekliğini doğrulamak zor ancak verilen tarih için çok fazla beklemek gerekmeyecek. Özellikler tarafında ise Huawei P70 serisinin tüm modellerinde Kirin 9000S yonga setinin kullanılacağı belirtiliyor. SMIC tarafından ABD ihracat kısıtlamalarını delerek üretilen bu yonga geçtiğimiz yıl Mate 60 ailesinde de kullanılmıştı.

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Ekran boyutları açısından, P70 serisinin tümü LTPO OLED teknolojisini kullanan 6,58 inç ila 6,76 inç arasında değişen panellere sahip olması bekleniyor. Pro ve Pro+ modelleri 50MP IMX989 1 inç ana kamera sensörüyle donatılabilirken standart P70 modelinde 50MP OV50H sensöre sahip olacak. Batarya kapasitelerinin 5.000 mAh ile 5.200 mAh arasında değiştiği, 88W'a kadar hızlı kablolu şarj ve 80W'a kadar kablosuz şarj desteği olduğu belirtiliyor. Fiyat noktasında ise temel model Huawei P70’in 700 dolardan başlayacağı, üst düzey 70 Art varyantı için 1.400 dolar talep edileceği söyleniyor.

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Huawei P70 serisi çok yakında: Tüm özellikler ortaya çıktı