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    Anlık Bildirim

    Huawei P70 serisi çok yakında: Tüm özellikler ortaya çıktı

    Merakla beklenen Huawei P70 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ ve P70 Art olmak üzere dört yeni model çıkacak ve hepsinin özellikleri de sızdırıldı.
    Huawei P70 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei, geçtiğimiz yıl tanıttığı Mate 60 ve Mate 60 Pro modelleriyle birlikte Çin piyasasında inanılmaz bir büyüme yaşamış ve en çok satan markalar listesine uzun bir aradan sonra girmişti. Firma, 2024’ün ilk döneminde de hızlı yükselişini sürdürüyor ve yakında çıkması beklenen P70 serisiyle birlikte bu ivmenin devam ettirilmesi hedefleniyor. Gelen son bilgiler ise Huawei P70 serisinin çok yakında çıkacağına işaret ediyor.

    Huawei P70 serisi Nisan ayında çıkıyor

    Son haftalarda iyice sıklaşan sızıntıların ardından Weibo'da Huawei P70 serisinin lansmanına işaret eden görseller yayınlandı. Ekran görüntüsüne göre Huawei P70 serisi 2 Nisan tarihinde tanıtılacak. Bu paylaşımlardan sonra serinin özelliklerine dair güçlü iddialar da yapılmaya başlandı. Aktarılanlara göre Huawei P70 serisi, P70, P70 Pro, P70 Pro+ ve P70 Art olmak üzere dört yeni modelden oluşacak.

    Huawei P70 serisi özellikleri
    Model Huawei P70 Huawei P70 Pro Huawei P70 Pro+ Huawei P70 Art
    İşlemci Kirin 9000S Kirin 9000S Kirin 9000S Kirin 9000S
    Ekran 6.58″ LTPO OLED 6.58″ LTPO OLED 6.58″ LTPO OLED 6.58″ LTPO OLED
    Ana kamera 50 MP OV50H 1/1.3 50 MP OV50H 1/1.3 50 MP OV50H 1/1.3 50 MP OV50H 1/1.3
    Ön kamera 13 MP 1/2.36″ 13 MP 1/2.36″ 13 MP 1/2.36″ 13 MP 1/2.36″
    Batarya 5.000mAh 5.200mAh 5.100mAh 5.100mAh
    Şarj 88W kablolu, 80W kablosuz 88W kablolu, 80W kablosuz 88W kablolu, 80W kablosuz 88W kablolu, 80W kablosuz
    Fiyat 700 dolar 970 dolar 1.200 dolar 1.400 dolar

    Elbette sızıntıların gerçekliğini doğrulamak zor ancak verilen tarih için çok fazla beklemek gerekmeyecek. Özellikler tarafında ise Huawei P70 serisinin tüm modellerinde Kirin 9000S yonga setinin kullanılacağı belirtiliyor. SMIC tarafından ABD ihracat kısıtlamalarını delerek üretilen bu yonga geçtiğimiz yıl Mate 60 ailesinde de kullanılmıştı.

    Ekran boyutları açısından, P70 serisinin tümü LTPO OLED teknolojisini kullanan 6,58 inç ila 6,76 inç arasında değişen panellere sahip olması bekleniyor. Pro ve Pro+ modelleri 50MP IMX989 1 inç ana kamera sensörüyle donatılabilirken standart P70 modelinde 50MP OV50H sensöre sahip olacak. Batarya kapasitelerinin 5.000 mAh ile 5.200 mAh arasında değiştiği, 88W'a kadar hızlı kablolu şarj ve 80W'a kadar kablosuz şarj desteği olduğu belirtiliyor. Fiyat noktasında ise temel model Huawei P70’in 700 dolardan başlayacağı, üst düzey 70 Art varyantı için 1.400 dolar talep edileceği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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