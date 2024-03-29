Huawei P70 serisi çok yakında: Tüm özellikler ortaya çıktı

Huawei P70 serisi Nisan ayında çıkıyor
Son haftalarda iyice sıklaşan sızıntıların ardından Weibo'da Huawei P70 serisinin lansmanına işaret eden görseller yayınlandı. Ekran görüntüsüne göre Huawei P70 serisi 2 Nisan tarihinde tanıtılacak. Bu paylaşımlardan sonra serinin özelliklerine dair güçlü iddialar da yapılmaya başlandı. Aktarılanlara göre Huawei P70 serisi, P70, P70 Pro, P70 Pro+ ve P70 Art olmak üzere dört yeni modelden oluşacak.
|Model
|Huawei P70
|Huawei P70 Pro
|Huawei P70 Pro+
|Huawei P70 Art
|İşlemci
|Kirin 9000S
|Kirin 9000S
|Kirin 9000S
|Kirin 9000S
|Ekran
|6.58″ LTPO OLED
|6.58″ LTPO OLED
|6.58″ LTPO OLED
|6.58″ LTPO OLED
|Ana kamera
|50 MP OV50H 1/1.3
|50 MP OV50H 1/1.3
|50 MP OV50H 1/1.3
|50 MP OV50H 1/1.3
|Ön kamera
|13 MP 1/2.36″
|13 MP 1/2.36″
|13 MP 1/2.36″
|13 MP 1/2.36″
|Batarya
|5.000mAh
|5.200mAh
|5.100mAh
|5.100mAh
|Şarj
|88W kablolu, 80W kablosuz
|88W kablolu, 80W kablosuz
|88W kablolu, 80W kablosuz
|88W kablolu, 80W kablosuz
|Fiyat
|700 dolar
|970 dolar
|1.200 dolar
|1.400 dolar
Elbette sızıntıların gerçekliğini doğrulamak zor ancak verilen tarih için çok fazla beklemek gerekmeyecek. Özellikler tarafında ise Huawei P70 serisinin tüm modellerinde Kirin 9000S yonga setinin kullanılacağı belirtiliyor. SMIC tarafından ABD ihracat kısıtlamalarını delerek üretilen bu yonga geçtiğimiz yıl Mate 60 ailesinde de kullanılmıştı.
Ekran boyutları açısından, P70 serisinin tümü LTPO OLED teknolojisini kullanan 6,58 inç ila 6,76 inç arasında değişen panellere sahip olması bekleniyor. Pro ve Pro+ modelleri 50MP IMX989 1 inç ana kamera sensörüyle donatılabilirken standart P70 modelinde 50MP OV50H sensöre sahip olacak. Batarya kapasitelerinin 5.000 mAh ile 5.200 mAh arasında değiştiği, 88W'a kadar hızlı kablolu şarj ve 80W'a kadar kablosuz şarj desteği olduğu belirtiliyor. Fiyat noktasında ise temel model Huawei P70’in 700 dolardan başlayacağı, üst düzey 70 Art varyantı için 1.400 dolar talep edileceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...