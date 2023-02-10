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    Huawei'de yaşanan kayıp belli oldu: 80 Milyon kullanıcı Xiaomi, Apple ve Honor'a geçti

    ABD yaptırımları, Huawei başta olmak üzere Çin merkezli teknoloji devlerini etkilemeye devam ediyor. Bugün Huawei'nin akıllı telefon pazarında kaybettiği kullanıcı sayısı açıklandı.
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    Huawei, 80 milyon kullanıcısını Apple, Xiaomi ve Honor'a kaptırdı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük teknoloji şirketi olma yolunda ilerleyen Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle kan kaybetmeye devam ediyor. Bugün Xiaomi Group Başkanı Lu Weibing, Çinli teknoloji devinin akıllı telefon pazarında kaybettiği kullanıcı sayısını paylaştı. Peki Huawei'nin boşluğunu hangi markalar doldurdu? İşte detaylar

    Huawei, 80 milyon kullanıcı kaybetti

    Yapılan açıklamada Lu Weibing, Huawei’nin yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 80 milyon müşterisini kaybettiğini söyledi. Bilmeyenler için Huawei, bir zamanlar dünyanın en büyük 2. akıllı telefon üreticisiydi. Ancak ABD'den gelen yaptırımların ardından hızlı bir düşüş yaşadı. Yaptırımlar sonucunda birincil çip tedarikçisi TSMC ve ABD merkezleri teknolojilere olan erişimini kaybeden şirket, başka bir deyişle akıllı telefon operasyonları konusunda büyük bir darbe aldı.

    Kullanıcılar Apple, Xiaomi ve Honor'a geçiyor

    Açıklamalarının devamında Weibing, Huawei'nin kaybettiği 80 milyon kullanıcıdan 50 milyonun Xiaomi'ye geçiş yaptığını aktardı. Bununla birlikte üst düzey yetkili, geri kalan 20 milyon kullanıcının Apple’a, 10 milyonunise eski Huawei kuruluşu olan Honor’a yöneldiğini belirtti.

    Paylaşılan bilgilerin ışığında, Huawei’nin Çin pazarındaki başarısı bir kez daha kanıtlandı diyebiliriz. Günümüzde Çinli dev, iletişim başta olmak üzere farklı teknolojiler üzerine yoğunlaşıyor olsa da, markanın telefon pazarındaki boşluğu rakip üreticilere fayda sağlamaya devam edecek gibi gözüküyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 17 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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