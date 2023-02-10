Huawei'de yaşanan kayıp belli oldu: 80 Milyon kullanıcı Xiaomi, Apple ve Honor'a geçti

Huawei, 80 milyon kullanıcı kaybetti
Yapılan açıklamada Lu Weibing, Huawei’nin yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 80 milyon müşterisini kaybettiğini söyledi. Bilmeyenler için Huawei, bir zamanlar dünyanın en büyük 2. akıllı telefon üreticisiydi. Ancak ABD'den gelen yaptırımların ardından hızlı bir düşüş yaşadı. Yaptırımlar sonucunda birincil çip tedarikçisi TSMC ve ABD merkezleri teknolojilere olan erişimini kaybeden şirket, başka bir deyişle akıllı telefon operasyonları konusunda büyük bir darbe aldı.
Kullanıcılar Apple, Xiaomi ve Honor'a geçiyor
Açıklamalarının devamında Weibing, Huawei'nin kaybettiği 80 milyon kullanıcıdan 50 milyonun Xiaomi'ye geçiş yaptığını aktardı. Bununla birlikte üst düzey yetkili, geri kalan 20 milyon kullanıcının Apple’a, 10 milyonunise eski Huawei kuruluşu olan Honor’a yöneldiğini belirtti.
Paylaşılan bilgilerin ışığında, Huawei’nin Çin pazarındaki başarısı bir kez daha kanıtlandı diyebiliriz. Günümüzde Çinli dev, iletişim başta olmak üzere farklı teknolojiler üzerine yoğunlaşıyor olsa da, markanın telefon pazarındaki boşluğu rakip üreticilere fayda sağlamaya devam edecek gibi gözüküyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah