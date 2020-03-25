Huawei arka kameraya entegre, halka şeklinde dokunmatik ekran patenti aldı

Tam Boyutta Gör

Teknoloji devi Huawei, akıllı telefon modellerine yeni bir farklı bir teknoloji getirmek üzerinde kafa yoruyor. Ortaya çıkan yeni bir patente göre şirket, akıllı telefonların arka kamerasına entegre bir dokunmatik ekran geliştirmenin peşinde.

Ayrıca Bkz. "Huawei, Kirin 820 5G yonga setini tanıtacağı tarihi açıkladı"

Kamerayı çevreleyen dokunmatik ekran

Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü web sitesinde yayınlanan patente göre, Huawei halka şeklinde bir dokunmatik ekran tasarlıyor. Bu dokunmatik ekranın da, akıllı telefon modellerinin arka kamera modülünü çevreleyecek şekilde bir kullanım sunacağı açıklanmış. Örneğin gelen bildirimler, çağrılar ve mesajlar bu halka şeklindeki ekrandan kontrol edilebilecek.

Tam Boyutta Gör

Patentte, bu halka ekranın entegre edileceği kamera ise 2x2 olmak üzere dörtlü olarak gösterilmiş. Sektöre yakın kaynaklar, Huawei'nin bu yeni halka ekran teknolojisini, önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Mate 40 serisinde kullanılabileceğini öngörüyorlar. Bu teknolojinin henüz patent aşamasında olduğu düşünülünce de, hiç gerçekleşmeme ihtimalinin olabileceğini de söyleyebiliriz.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/huawei-mate-40-smartphone-camera/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.