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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei arka kameraya entegre, halka şeklinde dokunmatik ekran patenti aldı

    Çinli tkenoloji devi Huawei, ilginç bir teknolojiye dayanan patent aldı. Şirket, akıllı telefonlarının arka kamerasına halka şeklinde bir dokunmatik ekran getirmeyi planlıyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei arka kameraya entegre, halka şeklinde dokunmatik ekran patenti aldı
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    Teknoloji devi Huawei, akıllı telefon modellerine yeni bir farklı bir teknoloji getirmek üzerinde kafa yoruyor. Ortaya çıkan yeni bir patente göre şirket, akıllı telefonların arka kamerasına entegre bir dokunmatik ekran geliştirmenin peşinde.

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    Kamerayı çevreleyen dokunmatik ekran

    Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü web sitesinde yayınlanan patente göre, Huawei halka şeklinde bir dokunmatik ekran tasarlıyor. Bu dokunmatik ekranın da, akıllı telefon modellerinin arka kamera modülünü çevreleyecek şekilde bir kullanım sunacağı açıklanmış. Örneğin gelen bildirimler, çağrılar ve mesajlar bu halka şeklindeki ekrandan kontrol edilebilecek.

    Huawei arka kameraya entegre, halka şeklinde dokunmatik ekran patenti aldı
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    Patentte, bu halka ekranın entegre edileceği kamera ise 2x2 olmak üzere dörtlü olarak gösterilmiş. Sektöre yakın kaynaklar, Huawei'nin bu yeni halka ekran teknolojisini, önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Mate 40 serisinde kullanılabileceğini öngörüyorlar. Bu teknolojinin henüz patent aşamasında olduğu düşünülünce de, hiç gerçekleşmeme ihtimalinin olabileceğini de söyleyebiliriz.



    https://nl.letsgodigital.org/smartphones/huawei-mate-40-smartphone-camera/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper15 (ahmet yokki) 3 sa.
    Anasını satayım, teknoloji ile kafayı yediğinizden ne tür yemekler yemeniz gerektiğini unutup pislik ve mikrop ile besleniyorsunuz.. İğrenç millet. 🤮
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