Huawei CEO'su şirketi "hayatta kalma" moduna geçirdi: Çinli dev sona mı yaklaşıyor?

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Huawei CEO'su Ren Zhengfei, çalışanlara makroekonomik zorlukların şirketin geleceğini doğrudan tehdit etmeye başladığını itiraf etti ve onlara alınacak önlemler ve gelecek planlarından bahsetti.

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Zhengfei'ye göre küresel talep önümüzdeki on yıl içinde azalacak ve önümüzdeki üç yıl şirket için özellikle zor geçecek ve Huawei bu dönemde hayatta kalmaya odaklanmak zorunda kalacak. Asya medyasında yer alan haberlere göre CEO, Huawei'nin 2023-2024 yılları arasında bunu başarıp başaramayacağından emin olmadığını yazdı. Kötümser görünümün kaynağı pandemi, savaş ve ABD yaptırımlarının ekonomik etkileri oldu.

Toplu işten çıkarmalar olabilir

Ren Zhengfei notunda ayrıca, bu nedenler dolayısı ile Huawei'nin karmaşık yüksek riskli projeleri dondurması, verimliliği artırmak için bulut platformuna geçmesi, elektrikli araçlar gibi anahtar olmayan alanlardaki araştırmaları azaltması ve kâr etme olasılığı çok düşük olan işleri bıçak altına yatırması gerektiğinden bahsetti.

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Zhengfei, şirketin bazı yabancı pazarlardaki varlığını terk etmesi ya da azaltması ve çalışanlarını ülkelerine geri göndermesi gerekeceğini de göz ardı etmedi. Bu da toplu işten çıkarmalar ve şirketin bazı ülkelerden çekilebileceği anlamı taşıyor.

Öte yandan Zhengfei, şirketin geleceğinin önümüzdeki birkaç yılın ötesinde belirsiz olduğunu söyledi.

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