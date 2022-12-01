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    Çin sansüründe yeni boyut: Huawei telefonlar protesto videolarını otomatik olarak siliyor

    Çin'de sansür farklı bir boyuta ulaştı. Çinli sosyal medya kullanıcıları ülkede meydana gelen protesto videolarının Huawei akıllı telefonlarından otomatik olarak silindiğini söylüyor.
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    Huawei cihazlar protesto videolarını otomatik olarak siliyor Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgınıyla mücadelede sıfır vaka politikasının benimseyen Çin'de tepkiler artıyor. Vakaların tekrar artışa geçmesi nedeniyle uygulanan sıkı tedbirler vatandaşları bıktırdı. Karantina önlemlerini protesto eden yüzlerce kişi sokağa dökülürken, ülke çapında protestolar başladı.

    Çin'i kasıp kavuran protesto ve ayaklanmalara ilişkin görüntüler Huawei marka akıllı telefonlardan kayboluyor. Vatandaşlar çektikleri videoların galeride görünmediğini ortaya koyan sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı. Silme işleminin bulut depolamada mı yoksa cihaz seviyesinde mi gerçekleştiği henüz net değil.

    Sadece protesto videoları kayboluyor

    Akıllı telefon sahipleri herhangi bir bildirim olmadan veya onay alınmadan sadece protesto ve isyan videolarının cihazlarından silindiğini söylüyor. Çekilen görüntüler yerine ekranda bir video simgesi görünürken söz konusu videoları açmak mümkün olmuyor.

    Huawei cihazlar protesto videolarını otomatik olarak siliyor Tam Boyutta Gör

    Huawei'nin kullanıcıların galerisine nasıl sansür uyguladığı belli değil. Videolar zaman ve coğrafi etiketlemeye dayalı olarak silinmiş olabilir. İddiya göre şirket bir yapay zeka algoritmasıyla bu tür videoları tespit edip cihazlardan yok ediyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    M
    M e c 1 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 22 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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