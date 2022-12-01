Çin sansüründe yeni boyut: Huawei telefonlar protesto videolarını otomatik olarak siliyor

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede sıfır vaka politikasının benimseyen Çin'de tepkiler artıyor. Vakaların tekrar artışa geçmesi nedeniyle uygulanan sıkı tedbirler vatandaşları bıktırdı. Karantina önlemlerini protesto eden yüzlerce kişi sokağa dökülürken, ülke çapında protestolar başladı.

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Çin'i kasıp kavuran protesto ve ayaklanmalara ilişkin görüntüler Huawei marka akıllı telefonlardan kayboluyor. Vatandaşlar çektikleri videoların galeride görünmediğini ortaya koyan sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı. Silme işleminin bulut depolamada mı yoksa cihaz seviyesinde mi gerçekleştiği henüz net değil.

Sadece protesto videoları kayboluyor

Akıllı telefon sahipleri herhangi bir bildirim olmadan veya onay alınmadan sadece protesto ve isyan videolarının cihazlarından silindiğini söylüyor. Çekilen görüntüler yerine ekranda bir video simgesi görünürken söz konusu videoları açmak mümkün olmuyor.

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Huawei'nin kullanıcıların galerisine nasıl sansür uyguladığı belli değil. Videolar zaman ve coğrafi etiketlemeye dayalı olarak silinmiş olabilir. İddiya göre şirket bir yapay zeka algoritmasıyla bu tür videoları tespit edip cihazlardan yok ediyor.

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Huawei cihazlar protesto videolarını otomatik olarak siliyor